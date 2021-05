Más de 800 reos son trasladados de calabozos a centros penales en El Salvador

En la imagen, el director de la Dirección de Centros Penales, Osiris Luna. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 21 may (EFE).- Un grupo de más de 800 reos fueron trasladados este viernes de diferentes cárceles a centros penales por "no cumplir con los requerimientos necesarios de seguridad para el resguardo de imputados y condenados", informaron las autoridades de Seguridad del país centroamericano.

El director de la Dirección de Centros Penales, Osiris Luna, dijo en una conferencia de prensa que entre los presos trasladados están más de 200 personas que "ya están condenadas" y seguían en bartolinas.

Los presos que fueron llevados a diferentes centros penales del país guardaban prisión en las delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de las localidades de San Marcos, Apopa, San Salvador, Santa Tecla, Conchalío y Ciudad Delgado.

El trasladado se llevó a cabo bajo la supervisión del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.

Las autoridades no especificaron cuántos de los presos trasladados son miembros de pandillas.

De acuerdo con cifras del portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), las diferentes cárceles del país albergaban a 36.515 presidiarios, cuando su capacidad es de 30.864 cupos.

El 6,6 % de estas personas están presas por el delito de homicidio agravado y el 5,9 % por extorsión agravada, siendo estos los cargos que más personas llevan a la cárcel en el país, de acuerdo a datos actualizados al 8 de febrero pasado.

Las cárceles salvadoreñas también albergan a 127 guatemaltecos, 127 nicaragüenses, 109 hondureños, 47 colombianos, 44 ecuatorianos, 14 mexicanos, entre otros.

Un informe del World Prison Brief señala que El Salvador, aunque es una de las naciones más pequeñas de América Latina, es la segunda del mundo, después de Estados Unidos, con la mayor tasa de personas en prisión por cada 100.000 habitantes.