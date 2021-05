Mabel Cartagena y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Mabel Cartagena (@flakycartagena) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 302.888 de interacciones entre sus aficionados.

Muchos incendiaron las redes estos días y ahora no han sido capaces de aparecer para apaciguar toda esta película de terror. Empatía fue la palabra tendencia pero la verdad es que ha sido bastante selectiva. Violencia en las calles y en las redes ni hablar. Cali me duele, pensar en huir ha sido doloroso. No hay como ir a ningún lado. Si vas a dejar tu comentario lleno de odio y rencor, te bendigo y te abrazo. Rezo por Cali. #SOSCALI





Mabel Cartagena nació el 11 de diciembre de 1982 en Barranquilla, Colombia. Su vida artística comenzó en Telecaribe. En 2002 es contactada para cubrir el festival vallenato de ese año para Caracol Televisión. Fue tanto su talento que la llamaron a presentar una semana en Día a día de Caracol, pero la artista declinó la oferta. No obstante, días después la llamaron de RCN para presentar Muy buenos días, en donde quedó por varios meses.

Amante de la televisión, la actuación y el baile, se dio a conocer en el medio de la televisión desde muy corta edad al participar en Monachos, un programa infantil del Caribe colombiano.

Actualmente se desempeña como empresaria con su marca propia Mejor Juntas, de productos de belleza y maquillaje. También tiene línea de limpieza llamada Essential, distribuida por más de 1.000 empresarias en todo Colombia con la marca Gordi TEAM.

En 2019 lanzó su marca de zapatos y dicta clases de maquillaje con su socia Liiana Meza en Mejor Juntas, el taller de maquillaje mejor posicionado del país.