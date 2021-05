Los Sounders son vistos favoritos al título de la MLS Cup por las casas de apuestas

En la imagen, un registro de una celebración de los jugadores de Sounders FC de Seattle. EFE/José Valle/Archivo

Houston (EE.UU.), 21 may (EFE).- El mundo de las apuestas ya se ha posicionado con relación a la competición de temporada 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y después de haberse disputado cinco jornadas, el consenso es completo que los Sounders FC de Seattle es el equipo a batir y el favorito a luchar por el título de campeón.

Todas las casas de apuestas y pronósticos han visto a los Sounders FC como el equipo más completo que hay actualmente en la liga, con un gran balance entre todas sus líneas, una mezcla perfecta de juventud y experiencia junto a una presencia de jugadores latinoamericanos que aportan un gran rendimiento.

En seis partidos que se llevan disputados de la nueva temporada, ningún equipo ha jugado tan bien como el de Seattle, que se encuentra invicto y con 16 de los posibles 18 puntos en su haber.

La marca le da a los Sounders cuatro más de ventaja sobre el segundo mejor clasificado en la Conferencia Oeste, el Galaxy de Los Angeles, al que ya vencieron por goleada de 3-0 en su campo del Lumen Field.

Su diferencia de goles es cinco por encima de la segunda mejor y todo lo conseguido por los Sounders ha sido a pesar de tener bajas importantes en su plantilla, debido a las lesiones, y haber disputado ya tres partidos fuera de su campo, con dos triunfos y un empate ante rivales directos en la Conferencia Oeste como LAFC, Portland Timbers y San Jose Earthquakes.

Los expertos en las apuestas deportivas admiten que mantener el ritmo de 2,67 puntos por partido, que es lo que tienen actualmente los Sounders, será algo muy complicado de lograr y de hacerlo rompería todas las marcas en la historia de la MLS con casi 20 de ventaja.

Pero lo que no cambia es el consenso que los Sounders son ahora los claros favoritos para ganar no solo la MLS Cup sino acabar con la mejor marca de la temporada regular.

Además las casas de apuestas, que utilizan las estadísticas avanzadas, les dan todas la ventaja promedioa los Sounders de un 40 por ciento que podrán tener la mejor marca al concluir la temporada regular con al menos 66 puntos y 29 goles de diferencia a su favor.

Un 30% más de posibilidades que el segundo mejor clasificado que son el New York City FC, de la Conferencia Este, y un 27% mejor que el LAFC, que ocupa el tercer lugar, que abrió la temporada como los favoritos.

En los sitios de apuestas más tradicionales, los Sounders son los favoritos abrumadores.

DK Nation tiene a los Sounders en +130 para ganar la Conferencia Oeste y +450 para ganar la Copa MLS. Para poner eso en perspectiva, los Chicago Fire tienen +125 para vencer al Inter Miami en casa y Atlanta United tiene +460 para vencer a los Sounders en el Lumen Field cuando se enfrenten del domingo.

Oddschecker, un sitio que analiza una variedad de casas de apuestas en línea, encuentra un consenso casi generalizado de que los Sounders son los favoritos de la Copa MLS, y la mayoría de los sitios están vagamente de acuerdo con DK Nation.

El único valor atípico es bet365, que tiene a los Sounders como cuartos favoritos con +1000 (en realidad, el mejor valor que podría haber obtenido a principios de año también).

Nada de esto condiciona el trabajo y la mentalidad ganadora de los Sounders que dirige el veterano Brian Schmetzer, que además rechaza cualquier tipo de valoración del potencial de su equipo.

"El único que me interesa es el que demostramos cuando estamos en el campo y tenemos que hacer el mejor fútbol si queremos superar a nuestros rivales", destacó Schmetzer, de 58 años, que lleva en la organización desde la temporada del 2002. "Nuestro comienzo ha sido muy positivo".

Pero Schmetzer reitera que la competición no ha hecho más que comenzar y todavía queda un largo camino por recorrer, en el que pueden ocurrir muchas cosas, especialmente en el apartado de las lesiones.

"Todos sabemos que las mismas se pueden dar en cualquier momento y por lo tanto debemos mantener una plantilla unida, que todos se sientan necesarios e importantes y estén listos a ayudar al equipo en cualquier momento que sean llamados para competir", subrayó Schmetzer.

Gloria Regil