Los palestinos, decididos "a seguir la lucha", dice su embajador en España

El embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, esta mañana, durante una visita que ha realizado a Segovia con motivo de la concentración convocada en solidaridad con el pueblo palestino. EFE/Pablo Martín

Segovia (España), 22 may (EFE).- El embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, dijo este sábado que los palestinos están decididos "a seguir la lucha" contra Israel para poder reconstruir sus derechos "y expulsar al ocupante de sus tierras y vivir en paz".

El diplomático visitó hoy la ciudad española de Segovia (centro) con motivo de una concentración en solidaridad con el pueblo palestino por el conflicto con Israel, en tregua desde este viernes tras once días de la peor escalada bélica desde 2014, que ha dejado 232 palestinos fallecidos en Gaza y otras 12 personas muertas en Israel.

"La gente se está recomponiendo y buscando cadáveres bajo los escombros", declaró a la prensa antes de la concentración, a la que asistieron unas cien personas.

Calificó la situación humanitaria de "crítica" y recordó que más de la mitad de las víctimas son niños y mujeres; hay "una parte considerable" que son personas de edad avanzada y doce familias han desaparecido "por completo".

"Hay que llevar a la Justicia a los responsables que han cometido esos horrores -instó-; la comunidad internacional tiene la responsabilidad de juntar esfuerzos y reconstruir todo lo que ha destruido el agresor con la ocupación", subrayó. "Si Israel no rinde cuentas por los crímenes cometidos, va a seguir actuando del mismo modo", auguró.

A pesar de la situación, el embajador dijo que los palestinos están "seguros" y "muy confiados" de que "esto se va a acabar" porque, en su opinión, "todas las ocupaciones no tienen más solución que disolverse":

"Queremos que la ocupación sea cosa del pasado, que el terror y la guerra sean del pasado, queremos vivir en paz, construir nuestro futuro en paz y justicia", añadió.

Criticó a la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por tratar de "disolver la organización en las Naciones Unidas para los refugiados palestinos", al mismo tiempo que valoró la reacción de otros países como España, que han "intensificado su apoyo" a este tipo de organismos.

"Nosotros seguiremos buscando apoyos de los países libres para poder acabar con la última ocupación contemporánea, para que puedan vivir nuestros pueblos en libertad y paz", apostilló.