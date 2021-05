Leclerc se estrella pero se queda con la pole para el Gran Premio de Mónaco

Por Alan Baldwin

22 mayo (Reuters) - El piloto de Ferrari Charles Leclerc se estrelló el sábado en el final de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco pero se quedó con la pole position, ya que sus rivales no pudieron mejorar su tiempo después de que las banderas rojas detuvieran la actividad.

El piloto de 23 años se estrelló contra las barreras a falta de 18 segundos para el final de la sesión y afronta una angustiosa espera para ver si el coche dañado puede ser reparado sin incurrir en penalizaciones en la parrilla de partida.

"Con el accidente, no sé desde dónde voy a largar mañana", dijo Leclerc. "No me siento bien, estoy esperando a que los mecánicos abran la caja de cambios".

El piloto de Red Bull Max Verstappen fue uno de los que tuvo que abortar sus últimos intentos para quedarse con el primer puesto de la clasificación, pero el holandés podría largar desde adelante si la Ferrari de Leclerc necesita una nueva caja de cambios, lo que provocaría cambios en la parrilla.

"Todo iba muy bien y la bandera roja arruinó mi oportunidad de lograr la pole", dijo Verstappen.

Valtteri Bottas, de Mercedes, clasificó tercero, por delante de la Ferrari de Carlos Sainz. En tanto, Lando Norris fue quinto con McLaren y Pierre Gasly, de AlphaTauri, saldrá sexto.

El líder del campeonato mundial Lewis Hamilton, que aventaja a Verstappen por 14 puntos tras cuatro carreras, terminó séptimo con su Mercedes.

El mexicano Sergio Pérez, con el otro Red Bull, ocupó el noveno lugar de la clasificación.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)