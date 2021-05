Las 5 fotos imperdibles de KAROL G que están arrasando en Instagram

KAROL G (@karolg) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 15.646.628 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





En la tercera foto, mis amigos hicieron lo que pudieron 😂🧜🏽‍♀️🌺





EL MAKINON 🦋





Hoy estoy mala tomando decisiones.. no pude ni elegir que foto me gustó más 💚 La cosa es que hoy debo decir a cual canción del álbum le vamos a hacer el próximo video y estoy confundida.. ME AYUDAN A ESCOGER??? 🥺💚👇🏽👇🏽👇🏽 PoRfIsSsS ✈️🌈





3 💙💜💚





Wow.. Tuve el debut #1 A NIVEL GLOBAL CON MI ÁLBUM !!!!!!! GLOBAAAAL 🥺♥️🔥 Que les puedo decir !??? Es más, hoy no se trata de mi.. se trata de ti y DE QUE LE DES CON TODO A ESE SUEÑO Y A ESA META QUE TANTO ANHELASSSS !! DALE DALE QUE SI SE PUEDE!!! NO TE DEJES QUE SI SE PUEDE !!! CREE EN TI QUE SI SE PUEDEEE 🔥🔥🔥 Gracias Dios por permitirme celebrar esto después de tantos años.. LOS AMOOOOOO A TODOSSSS #KG0516 ROMPIENDOOOOO!!!!! ✈️ 🌈🌈🌈

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Alcanzó la fama internacional con la canción «301» junto con el cantante Reykon en 2012, posicionado en el top de varias estaciones de radios y canales de televisión,​ y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.​

Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción «Amor de dos» junto con Nicky Jam.​ En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment y hubo un ascenso en su carrera.

A inicios de 2017, lanzó el sencillo «Ahora me llama» con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en un hit.​ Meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo y le dio a la cantante su primer ingreso al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Ese mismo año, lanzó su álbum debut Unstoppable.​ El álbum obtuvo el puesto dos en la lista Top Latin Albums de Billboard.