La peruana Inés Melchor pierde su último tren a Tokio 2020 al sufrir covid-19

Fotografía fechada el 28 de febrero de 2019, que muestra a la atleta peruana Inés Melchor mientras en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 21 may (EFE).- La maratonista peruana Inés Melchor anunció este viernes que fue diagnostica con covid-19, lo que le impedirá participar el domingo en el Maratón de Lima, la última oportunidad que tenía de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida", afirmó en redes sociales Melchor, de 34 años, que buscaba culminar su carrera con sus cuartos Juegos Olímpicos.

La fondista, que ostenta el récord sudamericano de maratón, se había fijado obtener su billete para Tokio 2020 en el maratón que organiza este domingo en la capital peruana la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

"Mi única posibilidad era la de este domingo, y por motivos de fuerza mayor, debo dejar de lado los Juegos Olímpicos por mi salud, pero esto no me tumbará. Una vez que mejore seguiré entrenando y dando lo mejor de mí", dijo Melchor.

La pandemia causada por el coronavirus ha impedido a Melchor encontrar una competición donde lograr la marca mínima para tener su lugar en Tokio 2020.

Primero se quedó sin competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por una dolorosa e incómoda hernia discal que le mantuvo varios meses sin poder entrenarse con normalidad.

Cuando ya estaba casi recuperada de esa dolencia comenzó la pandemia, que obligó a cancelar varias maratones en otros países a las que planeaba asistir, mientras que a otras no pudo viajar por las cuarentenas y restricciones impuestas.

Es aparentemente la segunda vez que Melchor se contagia de covid-19, pues en una entrevista brindada a Efe en febrero comentó que ya lo había padecido de manera asintomática junto a su familia el año pasado.

Melchor, natural de la región andina de Huancavelica, ha forjado junto a la también fondista Gladys Tejeda una de las carreras más destacadas de la historia del atletismo peruano.

Además del récord sudamericano de maratón, logrado en 2014 en Berlín con una marca de 2 horas, 26 minutos y 48 segundos, también se colgó la medalla de bronce de los 5.000 metros de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Asimismo, ha sido campeona sudamericana de 5.000 metros (2009) y 10.000 metros (2009 y 2015) y campeona iberoamericana de 5.000 metros (2014), entre otros éxitos internacionales.