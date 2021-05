La India roza las 300.000 muertes mientras los casos siguen bajando

EFE/EPA/HARISH TYAGI

Nueva Delhi, 22 may (EFE).- La India roza las 300.000 muertes por coronavirus tras registrar este sábado más de 4.000 fallecimientos por segundo día consecutivo, mientras los contagios diarios se mantienen a la baja en una jornada en que realizaron cifras récord de test PCR, unos dos millones, para la detección del SARS-CoV-2.

El país asiático notificó 4.194 fallecimientos en las últimas 24 horas y ya alcanza los 295.525 desde el inicio de la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, informó el Ministerio de Salud indio.

Los datos de muertes por la covid-19 contrastan con la tendencia a la baja de los contagios, con 257.299 en un solo día que se alejan de los 400.000 diarios de hace dos semanas y elevan el cómputo global de infecciones a 26,2 millones, una cifra solo superada por Estados Unidos.

Mientras, el número de test PCR para la detección del SARS-CoV-2 registró unas cifras récord tras haberse realizado 2,06 millones de pruebas en las últimas 24 horas, sumando un total de 324 millones.

Más del 25 % de las muertes de la jornada se concentran en el estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la pandemia, que volvió a superar el umbral del millar de fallecidos diarios (1.263), mientras que el número de casos fue menor a 30.000 por segundo día consecutivo.

Por su parte, Nueva Delhi, que durante semanas reportó severos problemas de oxígeno, sigue mostrando signos de recuperación, con poco más de 3.000 diarios y 252 decesos en las últimas 24 horas.

Pese a que los datos se mantienen positivos, los expertos advierten de que las cifras podrían estar por encima de las que se anuncian ofciailmente a diario, sobre todo si se tiene en cuenta que en las zonas rurales no se dispone de laboratorios para detectar positivos ni recursos para tratar a pacientes severos.

VACUNACIÓN

La auspiciada como "la mayor campaña de vacunación del mundo" administró un total de 1,4 millones de dosis en un solo día que elevan el total desde que se lanzó el programa el pasado mes de enero a 193 millones.

Poco más de 42,8 millones de beneficiarios recibieron la segunda dosis de Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India (SII); de Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech; o de la vacuna rusa Sputnik V, de la que llegaron 150.000 sueros.

Sin embargo, estos datos no garantizan el objetivo inicial marcado por las autoridades indias de inmunizar a 300 millones de personas antes de julio.

Este país de 1.350 millones de habitantes empezó el pasado 1 de mayo la vacunación del grupo de población de entre 18 y 44 años. No obstante, varias regiones reportaron severos problemas para iniciar esta nueva fase ante la escasez de dosis.