La gran final de Eurovisión 2021 arranca con su triunfo sobre la pandemia

EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Róterdam (Países Bajos), 22 may (EFE).- Con las apuestas divididas entre Francia e Italia, la gran final de la 65 edición del Festival de la Canción de Eurovisión ha arrancado este sábado con su habitual desfile de países y el sabor de al menos un triunfo incuestionable: el de haber logrado una gala del máximo nivel en tiempos de pandemia.

Con 26 países a concurso y 3.500 personas entre el público previamente sometidas a análisis, el Ahoy Rotterdam ha encendido sus focos por una última noche de música, escenografías imposibles y arritmias causadas por el reparto de votos, que según los vaticinios quedarán repartidos sobre todo en el lado del mar Mediterráneo.

La francesa Barbara Pravi con "Voilà", los italianos Maneskin con "Zitti e buoni" y la maltesa Destiny con "Je Me Casse" se presentan como los principales aspirantes a la victoria, aunque sin perder de vista del todo posibles sorpresas de la mano del suizo Gjon's Tears con "Tout l'Univers", los ucranianos Go_A con "Shum" o los islandeses Daði & Gagnamagnið con "10 Years".

Se da la circunstancia de que por un caso de covid-19 detectado entre uno de sus miembros, este grupo no podrá actuar en directo y seguirá la ceremonia desde el hotel en el que permanecen aislados, igual que el último ganador, el holandés Duncan Laurence, que no podrá entregar el micrófono de cristal a su sucesor al haber dado también positivo.

Eso no impedirá que no participen en la ceremonia, pues como parte de los protocolos de prevención de esta edición se hicieron grabaciones de los ensayos de todos los intervinientes, incluido Islandia.

Será también una noche para el recuerdo del español Blas Cantó, que compite en el puesto número 13 con "Voy a quedarme", un tema coescrito por él en recuerdo de su abuela, fallecida precisamente durante la pandemia, pero con un mensaje positivo de permanencia más allá de la adversidad.