La cárnica brasileña Marfrig compra el 24,23 % del capital de BRF

Sao Paulo, 22 may (EFE).- La cárnica brasileña Marfrig compró el 24,23 % del capital social de la gigante BRF a través de la adquisición de acciones ordinarias de emisión, informó este viernes la compañía.

Marfrig, productora de carne de vacuno, se hizo con 196.869.573 papeles ordinarios de BRF, la mayor exportadora de carne de pollo del mundo, vía opciones y subasta realizada en la bolsa de valores de Sao Paulo, según un hecho relevante enviado al mercado.

La empresa resaltó que la adquisición de la participación busca diversificar las inversiones en un segmento que es "complementario con su sector de actuación".

Marfrig está centrada en la producción de carne de vacuno, mientras que BRF tiene como centro de su producción la carne de pollo y de cerdo.

"Marfrig esclarece que no pretende elegir a los miembros para el Consejo de Administración o ejercer influencia sobre las actividades de BRF", resaltó en el comunicado.

También precisó que no fue suscrito ningún tipo de contrato o acuerdo que regule el ejercicio al voto.

Horas antes de confirmarse oficialmente la adquisición, las acciones ordinarias de BRF cerraron con un fuerte alza del 16,2 %, mientras que las ordinarias de Marfrig perdieron un 5,20 % en la bolsa de Sao Paulo.

El compra de las acciones por parte de Marfrig se produjo dos años después de un intento frustrado de fusión entre los dos gigantes brasileños del sector de los alimentos.