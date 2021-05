Guaidó lamenta que el presidente argentino minimice la violación DDHH en Venezuela

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/MIGUEL GUTIERREZ/Archivo

Caracas, 22 may (EFE).- El opositor de Venezuela Juan Guaidó lamentó, en una entrevista publicada este sábado en el diario Clarín, que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, minimice las violaciones a derechos humanos en el país caribeño, tras unas declaraciones recientes en las que dijo estas "han ido desapareciendo".

"No es relativizable la violación de los derechos humanos en Venezuela en medio de una brutal dictadura, y mucho menos los delitos de lesa humanidad; si alguien lo sabe es Argentina que ha vivido una dictadura bien severa y bien dolorosa", aseguró Guaidó al diario.

Fernández dijo el pasado martes en una emisora de radio de Buenos Aires que "el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo", una afirmación muy criticada en el país caribeño, donde no se percibe el cambio que señala el mandatario argentino.

El expresidente del Parlamento venezolano explicó que, "contrario a las declaraciones de Fernández, los problemas en Venezuela han empeorado".

Insistió en que "han desaparecido los derechos humanos, el derecho a elegir, el derecho a la vida cuando se discrimina hasta con la vacuna anticovid. No se puede normalizar una tragedia por simpatías ideológicas".

Guaidó recordó los informes de la ONU, los señalamientos de la Corte Penal Internacional, las denuncias en la OEA y de la oposición venezolana, que dicen lo contrario.

"Si Fernández quiere conversar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela estamos en la absoluta disposición para entregarle los informes de la ONU y de otros organismos", insistió el líder opositor.

"Busca relativizar la violación de los derechos humanos, lo que puede llevar a normalizar una dictadura y esto no ayuda a la defensa de los derechos humanos. Si el presidente Fernández necesita información adicional estamos a la disposición para suministrarles", concluyó Guaidó.