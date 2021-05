Gaza organiza ayuda de emergencia y la reconstrucción

Agrega regreso de los funcionarios públicos al trabajo en Gaza en 6.º párrafo. ///Gaza, Territorios Palestinos, 22 Mayo 2021 (AFP) - Con los cafés abiertos de nuevo y los pescadores preparándose para zarpar, Gaza empezó a volver a la normalidad el sábado mientras se organiza la ayuda de emergencia y se negocia la reconstrucción del enclave palestino tras 11 días de conflicto con Israel.Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros tras sacar el viernes cinco cadáveres y una decena de supervivientes de los túneles subterráneos, bombardeados por el ejército israelí. Las hostilidades entre el movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, e Israel, que impone un bloqueo a este pequeño territorio desde 2007, obligaron a los pescadores a quedarse en casa durante casi dos semanas.El sábado por la mañana, Rami Abu Amira recibió una llamada de los guardacostas palestinos para decirle que podía volver al mar. Pero, prueba de la fragilidad de la tregua en vigor desde el viernes, no llegó ninguna confirmación de la parte israelí. "Vamos a ir al mar de todas maneras, pero no muy lejos. Nosotros, los pescadores, tenemos miedo de que la 'marina' israelí nos dispare (...) Pero tenemos que comer", dijo a la AFP mientras preparaba sus redes en el pequeño puerto de Gaza.El domingo, los funcionarios públicos volverán al trabajo, durante las horas habituales de oficina, indicó el gobierno local, controlado por Hamás. - "Todo está perdido" - El viernes por la noche, las familias también acudieron a los cafés de la costa para fumar shisha. En las tiendas del distrito de Al Rimal de Gaza, al pie de un edificio de 10 plantas destruido en un ataque israelí, los maniquíes de plástico vestidos con las colecciones de 2021 estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo."Esto es polvo de las bombas israelíes, que se ha incrustado en la ropa. No podremos vender esta mercancía", dijo Bilal Mansur, un vendedor de 29 años. "Nuestras existencias estaban llenas porque nos preparábamos para el Aíd, el final del Ramadán, cuando las ventas son buenas. Pero ahora todo está perdido", añadió Waël Amin Al, propietario de una tienda vecina llena de fragmentos de vidrio."Puede que haya perdido el equivalente a 250.000 dólares en bienes. ¿Quién pagará todo esto? ¿Quién?", se pregunta.La escalada de violencia entre el ejército israelí y Hamás dejó 248 palestinos muertos, entre ellos 66 niños y combatientes, según las autoridades de Gaza. En Israel, el lanzamiento de cohetes desde Gaza mató a 12 personas, entre ellas un niño, un adolescente y un soldado, según la policía. Justo después de que la tregua entrara en vigor a las 02H00 de la madrugada del viernes, ambos bandos reclamaron la victoria.El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, celebró una "victoria estratégica" contra Israel y dijo que había "asestado un golpe severo y doloroso que dejará profundas marcas" a su oponente. "Hemos logrado los objetivos, es un éxito extraordinario", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al comentar la ofensiva israelí contra el territorio palestino, donde viven unos dos millones de palestinos."Más de 200 terroristas, entre ellos 25 oficiales de alto rango, murieron", afirmó. Sin embargo, el alto el fuego anunciado el jueves por la noche por ambas partes no fijó una fecha límite para el fin de los combates y, como tal, sigue siendo frágil. "El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo que "nuestros enemigos no tienen ningún certificado de inmunidad", mientras que un portavoz de las facciones armadas palestinas en Gaza afirmó: "Nuestro mensaje al enemigo es claro: si volvéis, nosotros también volveremos". - Reconstrucción - Dos delegaciones egipcias llegaron a Israel y a los territorios palestinos "para supervisar" el cumplimiento del alto el fuego, según los medios estatales egipcios. Mientras varios convoyes de ayuda humanitaria de emergencia entraban en Gaza el viernes, el ministro de Exteriores egipcio dijo que había recibido una llamada de su homólogo israelí para discutir las medidas necesarias para facilitar la reconstrucción en Gaza.Por su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que quiere proporcionar una ayuda financiera "importante" con la ayuda de la comunidad internacional para "reconstruir Gaza", pero sin dar a Hamás --considerado terrorista por Estados Unidos-- "la oportunidad de reconstruir su sistema de armamento". También reiteró la solución de los dos estados, una Palestina independiente junto a Israel, calificándola como "la única respuesta posible", mientras se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken llegue a Oriente Medio "en los próximos días". Las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, suspendidas desde 2014, se enfrentan a muchos obstáculos, como el estatus de Jerusalén Este y la colonización israelí de los territorios palestinos. gl-dar/cgo/vl/pc/me -------------------------------------------------------------