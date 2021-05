Fonseca arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Fonseca (@fonsecamusic) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 56.091 de interacciones entre sus aficionados.

Colombia se está manifestando y más que nunca está siendo escuchada. No por esto puede ser abusada y condenada a morir antes de tiempo. Un llamado al Estado para que infunda calma y no miedo. Un llamado a la sociedad civil para que se manifieste pacíficamente. Un llamado a la mesura. Me duele mi tierra en el alma cómo nunca me había dolido. #SOSColombia





En el #2005 recibí mi 1er @latingrammys por #TeMandoFlores 🌹La canción que me cambió la vida.❤️ #TBT





Ya está disponible en mi canal de @youtube la historia detrás de #TeMandoFlores 🌹 para ustedes. La canción que me cambió la vida. #2005 Link en mi perfil ☝️





Cómo diría mi querido @diegotorresmusica, “lo imposible se puede cambiar”. #ColorEsperanza #TBT





Hermano @diegotorresmusica que buena noche celebrando lo bien que va nuestra canción #EsteCorazón Que manera de reírnos! 😂 Bienvenidos siempre! 🏡

Fernando Fonseca Carrera (Bogotá, 29 de mayo de 1979), conocido artísticamente como Fonseca, es un cantautor colombiano. Con su música, mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos, ha obtenido varios premios Grammy Latinos. Se graduó en el colegio Gimnasio Campestre, en Bogotá.

En 2002, con poco más de 21 años, publica su álbum Fonseca, el cual tuvo una gran acogida en Colombia, debido a la mezcla de ritmos alegres y un tanto folclóricos. Su siguiente propuesta musical, Corazón, fue lanzada en el 2005 por el sello EMI Music Colombia.

Con el tema «Te mando flores», Fonseca obtuvo un Grammy Latino como "Mejor Canción Tropical" en 2006. También fue galardonado como "Mejor Nuevo Artista Tropical" por parte de Premios Lo Nuestro y Premios MTV Latinoamérica. Lanzó Gratitud en 2008, con el cual debuta en la posición #1 e inicia la gira internacional Gratitour, que recorrió más de 25 países.

Fonseca fue ganador de un Latin Grammy 2012 en la categoría: "Mejor Álbum Tropical Fusión" por la producción de Ilusión. El 29 de julio de 2014 lanzó Fonseca sinfónico DVD, una recopilación de todos sus éxitos grabados en marzo del 2014 en formato sinfónico junto a más de cien músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Este trabajo musical suma su tercer Disco de Platino por ventas en Colombia y fue ganador del Grammy Latino en 2014 como “Mejor álbum de Pop Vocal Tradicional”.

Fonseca es considerado uno de los mejores cantantes de Colombia por su versatilidad musical, ha logrado crear temas con diversos ritmos, como: ritmos Vallenatos, bullerengue, tambora, tambores africanos y hasta un poco de salsa clásica. Su más reciente trabajo musical es Simples Corazones (2018) una apuesta a las letras románticas. El tema ha sido nominado dos veces al GRAMMY y ya ha ganado 5 Latin GRAMMY.