Estas son las 5 fotos de Shakira imperdibles en Instagram

Shakira (@shakira) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 3.365.056 de interacciones entre sus aficionados.

Ready to leave my house to go to my first in-person studio session to meet with some awesome collaborators thanks to safety measures and vaccines. I can’t wait!





🎙📝🎶 Day 3 ✅





Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político.





As a Member of The @EarthShotPrize Council, I’m calling on the world to Give the Earth a Shot 🌍 This #EarthDay, let’s be inspired by the innovation of the past year & work together to repair our planet. Read the full letter at the #linkinbio.





Let’s see what’s in store for me today at the studio!

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes.

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos. Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que la convirtió en la artista más popular de América Latina.

En 1999, la transmisión de su primer álbum en vivo MTV Unplugged se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service, situándola en la cima del mercado anglosajón con más de 13 millones de álbumes vendidos, figura en el número 172 del Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Shakira posee diversos premios, entre ellos 42 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards y 13 Latin Grammy. También ostenta de varios Guinness World Records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El 2 de febrero de 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer Lopez el Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.