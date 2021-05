España gana el certamen de Eurovisión para cantantes ciegos

La pianista almeriense de 14 años Laura Diepstraten. EFE / Carlos Barba/Archivo

Almería (España), 22 may (EFE).- España se ha proclamado ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, con la canción 'Otra visión', que ha interpretado su autora, Laura Diepstraten.

Las votaciones, abiertas al público en internet, se decantaron por la "emotividad que transmite" la joven cantante "en su descripción de la forma de ver y vivir de las personas ciegas", informó este sábado la organización española de personas con discapacidad ONCE.

De los 7.247 votos emitidos, la canción de la representante española sumó la noche pasada 1.980, el 27,32 % del total, seguida de la de Turquía, interpretada por Burak Boztek, con el 22 % de apoyos; Chipre, con 'The Light', con el 8 %, y Lituania con 'The Wind Rose', en cuarta posición.

Esta primera edición del Euro-Low Vision, celebrada en Róterdam (Países Bajos), convocó a artistas "consagrados", en su mayoría de una trayectoria musical profesional, de muy distintos estilos, y que han contado con arreglos musicales "muy elaborados, de una gran calidad artística", acompañados, además, de vídeos muy producidos al modo de Eurovisión, que han aprovechado para promocionar sus ciudades o países.

"La frescura y ternura de la interpretación de Laura, con solo 14 años, la más joven de los 17 participantes, y un vídeo en primer plano de su interpretación musical ha tocado la sensibilidad de la audiencia europea, según se deduce del resultado de las votaciones", resalta la ONCE.

Entrevistada por los presentadores del certamen, Diepstraten contó que escribió la canción pensando en cómo explicar su forma de ver la vida, que empezó a estudiar piano a los 6 años y que piensa seguir formándose y escribiendo canciones porque es su pasión.

A diferencia de otros participantes, la española quiso presentar al concurso su canción sin arreglos ni retoques técnicos, solo con su voz y su piano, para centrarse en la fuerza del mensaje: "Hay que soñar, volar, imaginar para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar", según la estrofa principal.

El concurso se celebró la víspera de la final del 65ª Festival de Eurovisión. "No me lo esperaba, es maravilloso", comentó la ganadora, segura de que recibió los votos de España y de los Países Bajos, de donde son naturales su padre y abuelos paternos.