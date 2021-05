"En un año díficil salió campeón el Atlético", afirma Diego Simeone

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró feliz este sábado tras ganar la Liga, afirmando que después de "un año difícil salió campeón el Atlético" superando lesiones y pandemia y alabó el gran año de Luis Suárez.

"Venimos de un año muy duro, para el mundo, para la sociedad, difícil para todos los equipos y en un año tan difícil salió campeón el Atlético", afirmó Simeone en rueda de prensa.

"Y eso tiene una marca, habla de que el club y el equipo está hecho de otra cosa, en las dificultades, cuando parece todo imposible... El coronavirus, las lesiones, no hay gente en los estadios... 31 fechas primeros", relató Simeone.

El técnico rojiblanco se mostró especialmente orgulloso del "crecimiento constante que hay, esa transición que pasábamos la temporada pasada, reflejada este año en que es volver a salir campeón", añadió.

Simeone alabó a su "elenco de futbolistas que lo dieron todo" y se paró en Luis Suárez, del que afirmó que "es un hombre de raza, desafiante, un goleador, un tipo que ante la salida de un extraordinario club como es el Barcelona dijo quiero seguir mostrando que estoy vigente".

"Y el equipo lo ayudó, él se involucró, se sintió muy cómodo y por eso acabo haciendo una temporada fantástica", afirmó Simeone.

Preguntado por si continuará la próxima temporada, el Cholo afirmó que "tengo un año mas de contrato, así que no hace falta respuesta", recordando "aquella tarde cuando nos estábamos yendo del (Estadio Vicente) Calderón y hablaba para la gente diciendo que me iba a quedar porque veía que el club tenía futuro y me pone muy contento ver que no me había equivocado".

