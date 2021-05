El opositor Leopoldo López aborda la crisis de los migrantes con la alcaldesa de Guayaquil

Quito, 22 may (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López, que reside actualmente en España, visitó este sábado a la alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la conservadora Cynthia Viteri, con quien conversó sobre la situación en Venezuela y la realidad de sus compatriotas que han emigrado a Ecuador.

López, según la Cancilería en Quito, llegó al noche del viernes a Ecuador, donde el próximo lunes tendrá lugar la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país, el centroderechista Guillermo Lasso.

Durante el encuentro con la alcaldesa de Guayaquil, López recordó que Viteri, en 2016, intentó visitarlo mientras guardaba prisión en la cárcel venezolana de Ramo Verde, acusado de "instigación pública", entre otras causas, por haber participado en las protestas contra el Gobierno de su país.

En el encuentro entre López y Viteri, que se desarrolló en el Municipio de Guayaquil, ambos coincidieron en analizar la situación de cerca de medio millón de venezolanos en Ecuador.

"La visita del señor Leopoldo López es muy importante para Guayaquil, la Alcaldía y el país entero. Es uno de los políticos con imagen internacional más importantes, no solo de la región sino del mundo", remarcó Viteri.

Aseguró que la lucha de López, incluso antes de 2014, "cuando fue apresado, estaba encaminada a impedir que un régimen totalitario acabara con un país próspero como lo es Venezuela".

Viteri recordó que "López pasó siete años privado de su libertad", primero "en la cárcel militar de Ramo Verde, luego en su domicilio y posteriormente como refugiado en la Embajada de España en Caracas".

La alcaldesa explicó que actualmente López busca que "la Corte Penal Internacional empiece los procesos respectivos por los crímenes políticos sucedidos en Venezuela" y atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.

Ella también rememoró la época cuando intentó visitar a López en la prisión de Ramo Verde, con el objetivo, según dijo, de conocer su situación de salud, aunque fue impedida de hacerlo y expulsada del país.

"La alcaldesa estuvo en Venezuela cuando yo estaba preso en la cárcel militar de Ramo Verde, estuvo allá con una delegación, llegaron a la puerta de la cárcel y fueron sacados no solamente del recinto carcelario sino del país, fueron montados en un vehículo, fueron atropellados en sus derechos, los llevaron al aeropuerto y los expulsaron", contó López.

Por otra parte, López aseguró que unos siete millones de venezolanos han emigrado del país, de los cuales 500.000 residen en Ecuador.

"Para nosotros lo más importante es poder hablar en nombre de ellos, pedir apoyo del Gobierno, del Parlamento (ecuatoriano) para que esos venezolanos puedan contribuir" al país de acogida, con documentos en regla, añadió.

López hizo un llamamiento a los países del continente a que reconozcan los documentos de identidad de los venezolanos inmigrantes para permitirles trabajar y "aportar al desarrollo económico de los países que los acogen".

La visita de López a la toma de investidura de Lasso coincide con el foro iberoamericano "Desafíos de la Libertad", organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que dirige el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que se realiará mañana domingo en la capital ecuatoriana.