El chileno Felipe Mora, con doblete, lidera la goleada de los Timbers al Galaxy

En la imagen, un registro de otra celebración del delantero chileno Felipe Mora de los Timbers de Portland. EFE/José Valle/Archivo

Portland (EE.UU.), 22 may (EFE).- El delantero chileno Felipe Mora consiguió un doblete y el centrocampista argentino Diego Valeri marcó de penalti para liderar este sábado la goleada por 3-0 de los Timbers de Portland ante Los Angeles Galaxy en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

Después de una primera parte sin goles, Mora a los 47 minutos de la complementaria inauguró el marcador con el 1-0 que amplió a los 60 con otro remate imparable para el arquero del Galaxy, el inglés Jonathan Bond.

El dominio de los Timbers fue completo y a los 69 el veterano Valeri, especialista en lanzar penaltis, no falló para el que sería el definitivo 3-0.

El defensa del Galaxy Daniel Steres derribó dentro del área al defensa mexicano Josecarlos Van Rankin y el árbitro no dudo en señalar la pena máxima.

De nuevo, la defensa del Galaxy confirmó que es una de las peores de la MLS, y tampoco esta vez el pichichi del torneo, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández pudo superar el buen marcaje al que fue sometido por los defensa de los Timbers.

Tampoco le favoreció al Galaxy la expulsión al minuto 44 del defensa central irlandés Derrick Williams que cometió una dura entrada al delantero peruano Andy Polo y el árbitro del encuentro Alan Kelly no dudó en mostrarle al jugador europeo la tarjeta roja.

La victoria fue la tercera que consiguen los Timbers que tienen también tres derrotas en lo que va de temporada y con nueve puntos ocupan el sexto puesto de la Conferencia Oeste, donde el Galaxy tiene marca de 4-0-2 y 12 puntos que lo mantienen en el segundo lugar.