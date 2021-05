El Atlético de Madrid se corona por undécima vez

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el título de Liga tras ganar al Real Valladolid por 1-2 en el último partido de LaLiga Santander que se disputó en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/Ballesteros

Madrid, 22 may (EFE).- El Atlético de Madrid no desperdició la oportunidad de depender de sí mismo se coronó campeón de la Liga española por undécima vez con una nueva remontada, esta vez en el feudo del Valladolid (1-2), firmada por dos de sus hombres clave en esta temporada, el argentino Ángel Correa y el uruguayo Luis Suárez.

La victoria rojiblanca cerraba la cuestión y las dudas que podía haber. Aseguraba el título liguero al mejor equipo de la temporada sin tener que mirar lo que hacía el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano ante el Villarreal. El conjunto de Zinedine Zidane necesitaba ganar y que no lo hiciera su eterno rival.

Y, cómo no, tuvo que sufrir de nuevo el conjunto del argentino Diego Pablo Simeone hasta el último suspiro ante la reacción en los últimos compases del equipo madridista.

Vivió en el alambre durante un rato cuando encajó el tanto de Óscar Plano (m.18). Para su fortuna, en Valdebebas el Real Madrid recaía en los errores que tantos puntos le han costado y ofrecía una mala imagen, atenazado, sin intensidad.

El Villarreal, que pese a tener que jugar el miércoles la final de la Liga Europa ante el Manchester United, salió con todo y sin grandes alardes se adelantó por medio del joven Yeremy Pino (m.20).

No mejoró el Real Madrid. El VAR anuló por fuera de juego un tanto al francés Karim Benzema y en el mismo minuto Correa demostró ser el más listo de la clase y tras unos recortes enganchó un punterazo que inició la remontada en el José Zorrilla (m.57).

Y como dijo Simeone, estos últimos encuentros eran la 'zona Suárez'. El uruguayo de nuevo ser el arma letal del Atlético para sellar a la contra el triunfo (m.67) y el título, aunque la remontada del Real Madrid con goles del galo y el croata Luka Modric en los últimos compases no les permitió respirar tranquilos hasta que el colegiado decretó el final del partido en Zorrilla.

El fútbol premió al mejor conjunto de LaLiga, el de Simeone, que pudo haber sentenciado su triunfo mucho antes pero desperdició más de diez puntos de ventaja sobre sus rivales, pero un bajón le ofreció opciones a Barcelona y Real Madrid que desaprovecharon. El conjunto azulgrana 'renunció' antes y el blanco aguantó hasta esta última jornada para entregar el cetro.

La derrota aboca al Villarreal a jugar la próxima temporada en la nueva Liga Conferencia salvo que gane el próximo miércoles la final de la Liga Europa en Gdansk ante el Manchester United, ya que de ganar disputaría la próxima Liga de Campeones junto a Atlético, el Real Madrid, el Sevilla y el Barcelona, que cerró la campaña con una victoria en Ipurúa ante el descendido Eibar (0-1) con un tanto del francés Antoine Griezmann (m.81).

La Real Sociedad repetirá presencia en la próxima Liga Europa y el Betis retornará, tras vencer a Osasuna (0-1) y Celta (2-3), respectivamente. Ambos dependían de sí mismos y no fallaron.

El sueco Alexander Isak certificó el triunfo donostiarra en El Sadar, y el cuadro del chileno Manuel Pellegrini remontó los tantos de Iago Aspas, de penalti, y Brais Méndez, por medio de Borja Iglesias, también de pena máxima, el francés Nabil Fekir y Víctor Ruiz.

En la lucha por la vida, el Valladolid y el Huesca acompañan al Eibar en el descenso a Segunda. El conjunto pucelano plantó cara al campeón pero no se dio ninguno de los resultados que necesitaba y el bloque oscense fue incapaz de lograr la victoria que precisaba en El Alcoraz ante el Valencia (0-0).

La felicidad en esta pugna fue para el Elche de Fran Escribá, que derrotó al Athletic por 2-0 con tantos del argentino Lucas Boyé y de Raúl Guti.

LaLiga Santander 2020-21 escribirá sus últimos capítulos este domingo con los encuentros Granada-Getafe y Sevilla-Alavés

