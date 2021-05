El actor Danny Masterson será juzgado por tres casos de violación

En la imagen, el actor estadounidense Danny Masterson. EFE/Lucy Nicholson/Pool/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 may (EFE).- El actor estadounidense Danny Masterson, conocido principalmente por la comedia televisiva "That '70s Show", será juzgado en Los Ángeles (EE.UU.) por tres presuntos delitos de violación.

La Corte Superior de Los Ángeles decidió iniciar el proceso al encontrar "suficientes evidencias" después de escuchar el testimonio de tres mujeres de entre 23 y 28 años que denunciaron que el actor las violó en 2001 y 2003 cuando coincidieron en la Iglesia de la Cienciología.

De ser condenado por estos cargos, el intérprete podría afrontar una pena de hasta 45 años de cárcel.

El abogado de Masterson, Tom Mesereau, aseguró que las relaciones entre el actor y las tres mujeres fueron consentidas y calificó el proceso de una venganza contra el culto que practica el artista, ya que las supuestas víctimas abandonaron la Iglesia de la Cienciología.

A finales de 2017, Netflix despidió a Masterson de la serie "The Ranch" por esas acusaciones.

Las denuncias se conocían desde marzo de 2017, unos siete meses antes de que el escándalo sobre Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo sacudieran Hollywood y revelaran numerosos casos de abusos y agresiones sexuales en la industria audiovisual estadounidense.

El artista, que es miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó entonces esas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental -"Scientology and the Aftermath"- de la actriz Leah Remini en contra de su culto.

La Iglesia de la Cienciología ha sido acusada en otras ocasiones de encubrir los presuntos abusos sexuales cometidos por sus miembros.