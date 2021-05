Cabrera, Acuña Jr., Adrianza, Mejía y Guerrero sacan chispas con el bate

EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Houston (EE.UU.), 22 may (EFE).- La batería latinoamericana una jornada más dejó constancia de su poder y producción, luego que el veterano toletero, el venezolano Miguel Cabrera pegara grand slam y jonrón como protagonista destacado en el béisbol profesional de las Grandes Ligas.

A Cabrera se unieron en el juego de bates de poder sus compatriotas Ronald Acuña Jr. y Ehire Adrianza, también con sendos grand slams.

El receptor dominicano Francisco Mejía no quiso quedarse atrás y cobrando protagonismo también lució con grand slam y su compatriota Vladimir Guerrero Jr. con un par de cuadrangulares.

Cabrera lució con el tolete al pager grand slam y jonrón solitario para los Tigres de Detroit, que superaron 7-5 a los Reales de Kansas City.

El veterano toletero llegó a los cuatro vuelacercas en lo que va de temporada después de sacar la pelota en el séptimo episodio y casa llena contra el relevo Greg Holland.

Antes de que Holland sacara el tercer out de la entrada, Cabrera sonó el tolete y mandó a volar la pelota 124 metros entre los jardines izquierdo y central.

Con su toletazo el venezolano llevó a la contadora al receptor Jake Rogers, al guardabosques Robbie Grossman y al segunda base Jonathan Schoop.

En la segunda entrada, pegó batazo de cuatro esquinas, solitario, contra el abridor Mike Minor.

Para Cabrera es el jonrón 491 de su carrera en las Grandes Ligas. Cabrera, obstaculizado por una distensión en el bíceps izquierdo a principios de temporada, elevó su promedio de .198 a .204 con su juego número 42 con múltiples jonrones.

Además llegó a 2.887 hits y se coloca en el lugar 41 de todos los tiempos en ese apartado en las Grandes Ligas.

Sobre la lomita, la victoria se la acreditó el abridor dominicano José Ureña (2-4) en seis episodios al permitir 10 imparables, jonrón y cinco carreras.

Acuña Jr. conectó grand slam en la segunda entrada, Adrianza agregó otro en la octava y los Bravos de Atlanta conectaron siete jonrones en la paliza de 20-1 que le dieron a los Piratas de Pittsburgh.

El bambinazo de Acuña Jr. fue el decimocuarto después de mandar la pelota a la calle por el jardín derecho con la casa llena e hizo volar la pelota 355 pies contra el abridor Tyler Anderson.

El joven venezolano empujó a la registradora al parador en corto Dansby Swanson, el receptor Kevan Smith y del guardabosques cubano Guillermo Heredia.

Con su cuadrangular, Acuña Jr. se mantiene en el liderato de las Grandes Ligas, empatado con el japonés de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

Para Acuña Jr. es su segundo grand slam de por vida, luego de que su primero lo pegó contra Alex McRae, de los Piratas de Pittsburgh, el 10 de junio de 2019.

Adrianza (3) también conectó grand slam en el octavo episodio al superar los lanzamientos del cerrador Wilmer Difo, a quien le botó la pelota 122 metros por el jardín derecho.

Con su cuadrangular, Adrianza también llevó a la timbradora a Swanson, Smith y Heredia.

Mejía conectó grand slam en la décimo segunda entrada y los Rays de Tampa Bay ganaron su octavo juego consecutivo al vencer 9-7 a los Azulejos de Toronto, para quienes el bateador designado dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó par de cuadrangulares.

El bambinazo fue el segundo de Mejia en lo que va de temporada y llegó en la parte alta de la décimo segunda en castigo a los lanzamientos del cerrador Jeremy Beasley.

El dominicano sacó la pelota teniendo la casa llena al conecta por el jardín derecho, haciendo volar la pelota 410 pies.

Con su toletazo Mejía llevó a la timbradora al corredor emergente Brett Phillips, al segunda base Brandon Lowe y al paracorto Joey Wendle.

La victoria se la acreditó el cerrador, su compatriota, Diego Castillo (1-2) en una entrada y un tercio.

Por los Azulejos, Guerrero Jr. (13) sacó la pelota del campo en dos ocasiones.

Guerrero inició el castigo contra los Rays en el tercer episodio, solo, al responder los lanzamientos del abridor Tyler Glasnow.

El dominicano volvió a castigar con otro batazo de cuatro esquinas en el décimo segundo episodio al superar los lanzamientos de Castillo, llevando a un compañero en base.

Con sus vuelacercas, Guerrero Jr., asciende al subliderato de las Grandes Ligas en el apartado de jonrones.