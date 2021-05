Argentina envía al canciller a la toma de posesión del presidente de Ecuador

El canciller de Argentina, Felipe Solá. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Quito, 22 may (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, no asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, en tanto será representado por el canciller, Felipe Solá, según una carta del mandatario al ecuatoriano difundida este sábado.

Fernández le envió una carta a Lasso en la que le agradece la "atenta invitación" a la ceremonia del próximo 24 de mayo y le renueva los "mejores deseos" para su Gobierno.

"Lamentablemente, la situación generada por la pandemia del covid 19 me impide estar presente", argumenta.

E instruye a Solá a que "le transmita el fraternal saludo del Gobierno y el pueblo argentino", en la misiva fechada el 20 de mayo.

Argentina ha ingresado este sábado a un nuevo confinamiento debido a que atraviesa un récord de contagios y muertes en la segunda ola de la pandemia.

"El pueblo ecuatoriano lo ha elegido para conducir los destinos de su país", escribió en la carta Fernández, quien había apoyado al candidato opositor a Lasso, Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa.

"Estoy seguro lo encuentran por demás preparado y con la firme decisión de trabajar por el bienestar de todos sus compatriotas", afirmó.

El mandatario argentino también le recordó que ambas "naciones atraviesan enormes dificultades que se han acrecentado por efecto de la pandemia" y que "muchas de estas dificultades que vienen de tantos años atrás son comunes a ambos países".

"Estoy convencido de que podemos explorar modos de enfrentarlas en unidad", le dijo a Lasso y le reiteró la "más firme voluntad" de trabajar juntos.

Y le hizo saber que "ha hecho suya la máxima del Papa Francisco: nadie se salva solo".

Pese a no poder asistir al relevo en el poder en Ecuador, Fernández señaló que "estas ceremonias en las que gobiernos democráticos inician sus mandatos deben ser apreciadas y celebradas por todos los latinoamericanos como ejemplos del afianzamiento de la plena vigencia del Estado de Derecho que por tantos años" persiguió la región".