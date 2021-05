"Ana", primera tormenta del año en el Atlántico, se forma cerca de Bermudas

Miami, 22 may (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este sábado de la formación de la primera tormenta del año en la cuenca atlántica, que lleva el nombre de "Ana", está localizada cerca de las islas Bermudas y va a tener corta duración y escasos efectos en tierra.

"Ana" es un tormenta subtropical y se formó antes del inicio oficial de la temporada de ciclones (1 de junio-30 de noviembre) en el Atlántico.

La tormenta estaba situada esta mañana a unas 180 millas (290 km) al oeste de Bermudas, se movía a 3 millas por hora (6 km/h) en dirección oeste suroeste y presentaba unos vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h).

El NHC emitió un aviso de vigilancia de tormenta para Bermudas, que es territorio británico.

La tormenta va a mantener una trayectoria lenta y errática a lo largo de la jornada y el domingo y el lunes cobrará velocidad en su avance al noreste.

En cuanto al sistema de baja presión surgido en el Golfo de México este viernes, el NHC indicó que las observaciones de superficie y los datos de radar muestran que se ha movido tierra adentro sobre el sureste de Texas.

Por lo tanto, no se espera la formación de un ciclón tropical, pero el sistema puede producir hoy fuertes lluvias sobre sectores del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana.

Dada la completa saturación de los suelos por las inundaciones que se están produciendo a lo largo de las áreas costeras de Texas y Luisiana, estas lluvias pueden ocasionar inundaciones repentinas adicionales.

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU., de la que depende el NHC, la temporada ciclónica en el Atlántico será menos intensa que la de 2020, pero más activa de lo normal.

NOAA pronostica la formación de 13 a 20 tormentas tropicales con nombre y entre 6 y 10 huracanes, de los cuales entre 3 y 5 serían de categoría mayor (3, 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson).

Esta temporada de huracanes en el Atlántico tendrá una actividad "por encima de lo normal", aunque no se prevé que sea parecida a la de 2020, que rompió récords históricos con 30 tormentas con nombre, dijo esta semana en una rueda de prensa virtual Ben Friedman, administrador de la NOAA.