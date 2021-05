Amnistía nombra preso de conciencia a integrante del Movimiento San Isidro

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI). EFE/Yander Zamora/Archivo

Ciudad de México, 21 may (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) ha nombrado este viernes preso de conciencia al artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), uno de los principales grupos opositores al Gobierno cubano creado por personajes del ámbito del arte y la cultura.

Además, ha instado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras autoridades de la isla a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional.

En un comunicado, AI recordó que el pasado 2 de mayo, agentes de la seguridad del Estado sacaron a Otero Alcántara de su casa, sede del MSI, donde hacía una huelga de hambre, al parecer en protesta por la confiscación de sus obras de arte en su domicilio.

Según informaciones de la ONG Cubalex y de medios de comunicación estatales, fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Universitario General Calixto García, de La Habana.

"Luis Manuel no debe pasar ni un día más bajo la custodia del Estado", declaró desde Ciudad de México la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Agregó que el artista "ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones".

"Es hora de que las autoridades cubanas reconozcan que no pueden silenciar todas las voces independientes del país", señaló Guevara-Rosas.

Además, la representante de la organización dijo que Luis Manuel "no está solo: muchas personas en la comunidad internacional apoyan su trabajo como defensor de los derechos humanos y como artista que lucha por la libertad de expresión".

VISITAS RESTRINGIDAS

Según información obtenida por AI, Otero Alcántara ha estado en el hospital, bajo la supervisión o el control de funcionarios de seguridad del Estado y con visitas muy restringidas de sus familiares directos, desde hace tres semanas.

También se ha señalado que parece no tener acceso a su teléfono ni al mundo exterior", y mientras se encuentre privado de su libertad "debe recibir atención médica de su elección, recibir visitas periódicas de sus familiares y amigos, no ser torturado ni sufrir ningún otro tipo de maltrato, y tener acceso a los abogados que elija".

Amnistía Internacional recordó que ya ha calificado a Luis Manuel Otero Alcántara preso de conciencia anteriormente, cuando fue detenido únicamente por "ejercer pacíficamente su libertad de expresión".

La organización recordó que el artista y otros miembros del Movimiento de San Isidro, así como aliados y periodistas, "han sido sometidos a una vigilancia constante y aterradora", que el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional y los investigadores documentaron en diciembre de 2020.

Desde que el líder del MSI fuera ingresado el 2 de mayo solo se le ha visto en dos videos grabados en el hospital y divulgados por medios estatales en los que se aparece en aparente buen estado de salud.