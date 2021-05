Al menos 3 muertos y 27 heridos tras un terremoto de magnitud 6,4 en China

Shanghái (China), 22 may (EFE).- Al menos tres personas fallecieron y otras 27 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,4 registrado este viernes en la región meridional de Yunnan, según el último parte ofrecido hoy por las autoridades locales.

Entre los heridos, tres sufren lesiones de gravedad, apunta la agencia oficial de noticias Xinhua basándose en las cifras del parte actualizado hasta las 06.00 hora local (22.00 GMT de ayer).

El temblor se produjo a las 21.48 hora local (13.48 GMT) y su epicentro se situó a unos 37 kilómetros de la localidad de Dali, cerca la frontera con Birmania, y a una profundidad de unos 8 kilómetros.

Tras ello, se registraron otros cuatro terremotos de una magnitud superior a 5 en la escala de Richter hasta las 23.00 hora local (15.00 GMT) en el condado de Yangbi, el más afectado de los 12 en los que se sintió el temblor.

Hasta las 02.00 hora local de hoy (18.00 GMT de ayer) se registraron 166 réplicas en la zona, a la que han sido desplazados equipos de emergencia que todavía siguen trabajando.

La región de Yunnan, al igual que la vecina de Sichuan, es propensa a los sismos debido a la fricción de las placas tectónicas asiática e india, aunque en muchas ocasiones estos seísmos tienen su epicentro en zonas de baja densidad de población, como la meseta tibetana o los desiertos del Asia Central.

OTRO SEÍSMO MÁS FUERTE EN QINGHAI

Precisamente pocas horas después del de Yunnan, las autoridades chinas informaron de otro terremoto de magnitud 7,4 en la provincia occidental de Qinghai, del que por ahora no se han reportado víctimas.

El epicentro de este segundo seísmo se situó en el condado de Maduo, a unos 17 kilómetros de profunidad.

El temblor, que se produjo esta madrugada a las 02.04 hora local (18.04 GMT de ayer), se sintió "fuertemente" en la capital provincial, Xining, que se sitúa a casi 400 kilómetros del epicentro, apunta la prensa estatal.

Las autoridades no han dado parte de fallecidos o heridos por el momento, aunque sí se han registrado derrumbes en secciones de autovías y de puentes, algo que no ha impedido que se desplieguen equipos de rescate "bien equipados" en la zona afectada.