10-0. Kepler y Kirilloff impulsan cuatro en la victoria de los Mellizos

En la imagen, el bateador designado Max Kepler de los Mellizos de Minnesota. EFE/Tannen Maury/Archivo

Cleveland (EE.UU.), 21 may (EFE).- El bateador designado Max Kepler y el primera base novato Alex Kirilloff impulsaron dos carreras cada uno en la cuarta entrada de nueve carreras y los Mellizos de Minnesota blanquearon 10-0 a los Indios de Cleveland.

Después de volar de Minnesota a California y jugar una doble cartelera el jueves, los Mellizos llegaron a Cleveland a las 4:30 a.m. del viernes. Pero no mostraron signos de fatiga y se acreditaron el primer partido de la serie.

Sobre la lomita, el abridor Randy Dobnak (1-3) se apuntó la victoria en trabajo de seis episodios.

Por los Indios, el abridor Triston McKenzie (1-3) soportó sólo tres entradas y un tercio y cargó con la derrota.