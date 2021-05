1-0. El Valladolid gana al descanso, pero el Atlético sigue pudiendo ser campeón

Los jugadores del Real Valladolid celebran el gol de Óscar Plano (2i), durante el último partido de LaLiga Santander que Real Valladolid y Atlético de Madrid disputaron en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/Ballesteros

Valladolid, 22 may (EFE).- El Real Valladolid se impone por 1-0 al descanso del partido contra el Atlético de Madrid con un gol de Óscar Plano, un resultado pese al cual el cuadro rojiblanco sigue líder y podría ser campeón porque el Real Madrid pierde 0-1 con el Villarreal, mientras los locales continúan en puestos de descenso.

El conjunto rojiblanco mantiene sus opciones de ganar el campeonato por los dos puntos de ventaja que tenían contra el eterno rival, que cae en el Alfredo Di Stéfano contra el Villarreal; mientras que al Valladolid el resultado no le sirve para salvarse porque el Elche está ganando al Athletic (1-0) y el Huesca empatando contra el Valencia (0-0).

El conjunto rojiblanco no tuvo el arranque impetuoso que exhibió ante Barcelona, Real Sociedad u Osasuna. Esta vez dejó hacer al Valladolid, que amenazó con un chut lejano de Toni Villa a los diez minutos e hizo el 1-0 tras un contragolpe que finalizó Óscar Plano ante Jan Oblak tras una carrera desde el mediocampo.

La urgencia del resultado obligó a un Atlético muy nervioso a lanzarse al ataque, con un chut de Luis Suárez que desvió Kiko Olivas con la cabeza y un cabezazo de Felipe Monteiro alto tras un córner como situaciones más claras.