Vuelve el fútbol chileno con su octava fecha después del receso electoral

Santiago de Chile, 21 may (EFE).- Suspendido el fin de semana anterior por elecciones, este sábado vuelve en su octava fecha el Campeonato Nacional 2021 del fútbol chileno con el choque entre Cobresal y Deportes La Serena que, dependiendo de otros resultados, podría dejar a los papayeros en la cima de la tabla.

Si bien hasta hoy es Audax Italiano el que ocupa el primer puesto de la general con 13 unidades, club liberado de partidos este fin de semana, el cuadro itálico no ha logrado sacar ventaja a sus tres escoltas y Deportes La Serena, el primero en la fila, le pisa los talones.

La Serena, que acumula 12 puntos y se ubica en la segunda posición, lleva cinco partidos invictos y en los últimos dos ha logrado vencer, por lo que ante el cuadro minero de Cobresal buscará afianzar su buena campaña para quedarse con el liderato.

En tanto, Cobresal intentará defender su localía en el Estadio El Salvador para alejarse de la zona baja de la tabla, ya que cuenta solo con ocho puntos y se sujeta a la onceava posición del torneo.

Se enfrentarán también este sábado el Santiago Wanderers y O'Higgins, en un duelo donde los porteños continuarán su lucha por salir del último lugar, sin puntos, tras seis duelos disputados.

Difícil panorama para los caturros, pues los celestes de O'Higgins, que están en el cuarto lugar del campeonato, suman 12 unidades y tienen altas posibilidades de entrar a pelear la parte alta.

Unión Española, por su parte, recibirá a la Universidad Católica en el Estadio Santa Laura con miras a repetir el juego mostrado ante O'Higgins donde se impusieron por contundente 1-4, cerrando la fecha con ocho puntos en la décima posición.

El conjunto hispano, que no partió de la mejor manera esta temporada, disputará se segundo compromiso al mando de César Bravo, técnico que asumió la banca de los rojos tras la salida de Jorge Pellicer.

Universidad Católica, que ocupa el tercer lugar con 12 puntos, divide sus esfuerzos entre el campeonato local y la exigente Copa Libertadores, certamen donde el pasado martes cayó por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo que puso obstáculos para su aspirada clasificación.

Aún con posibilidades de pasar a la siguiente fase del torneo internacional, es probable que los cruzados lleguen con equipo alternativo a enfrentar a la Unión Española, aunque contando con el ariete Fernando Zampedri que está suspendido para el último partido de la fase de grupos de la Libertadores.

Al sur del país, en el Estadio CAP de Talcahuano, un golpeado Huachipato recibirá a Colo Colo luego de caer por 0-5 en su visita ante Rosario Central por la Copa Sudamericana, aunque los acereros aún tienen oportunidad de rematar primeros en su grupo del torneo internacional.

Con una campaña irregular en el torneo local, Huachipato se encuentra en la decimocuarta posición con solo seis unidades, mientras que Colo Colo, que buscará reencontrarse con la victoria luego de dos derrotas seguidas, va noveno con diez puntos.

Cerrarán la fecha Universidad de Chile y Everton que se medirán el domingo en el Estadio El Teniente.

El cuadro universitario se ubica en el quinto puesto con once unidades, mientras que el conjunto viñamarino es penúltimo con seis.