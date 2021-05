Unos diezmados Nacional y Peñarol hacen su debut en el Apertura uruguayo

En la imagen, Felipe Carballo (d) del Nacional y Giovanni González del Peñarol (i). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 21 may (EFE).- El Nacional y el Peñarol, ambos diezmados por casos de covid-19 y lesiones, harán su debut este fin de semana en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo que dio inicio el pasado fin de semana y que ya tiene a cinco equipos en la primera posición.

El conjunto tricolor llega a esta primera fecha con numerosas bajas, ya que hasta once jugadores de la plantilla y un trabajador del club dieron positivo por covid-19 y se encuentran aislados del resto del grupo para cumplir con el protocolo sanitario.

Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Cappuccio visitarán al Progreso con la motivación de haber conseguido el triunfo ante el chileno Universidad Católica que les permite continuar con aspiraciones en la Copa Libertadores.

Para este partido, Cappuccio tampoco estará disponible por suspensión y su lugar será ocupado por Humberto Mello.

En tanto, el equipo aurinegro iniciará su participación con la baja sensible del delantero Nicolás Schiappacasse, a quien se le detectó una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, por lo que se perderá de seis a ocho meses.

A la baja del atacante se suma la posible salida del jugador David Terans, quien iría al Atlético Paranaense brasileño y quien deja un saldo de 18 goles con la camiseta aurinegra, lo que obliga a los dirigidos por Mauricio Larriera a trabajar con una plantilla disminuida para visitar a uno de los líderes, el Fénix, en esta jornada.

En tanto, los otros líderes del torneo, Liverpool, Cerrito, Sud América y Montevideo Wanderers, buscarán sumar otro triunfo ante River Plate, Cerro Largo, Villa Española y Deportivo Maldonado, respectivamente.

- Encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo:

22.05: Boston River-Rentistas, Fénix-Peñarol y Cerro Largo-Cerrito.

23.05: Plaza Colonia-Montevideo City Torque, Progreso-Nacional y Montevideo Wanderers-Deportivo Maldonado.

24.05: River Plate-Liverpool y Sud América-Villa Española.