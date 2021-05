Un verano a todo color, en blanco y negro

Madrid, 21 may (EFE).- La primavera y el verano están asociados a teñir de colores intensos nuestro vestuario, pero este año dos tonos de siempre, muy acertados para cualquier ocasión, el blanco y el negro, toman la calle intercalándose como en un juego de damas.

Pantalones, vestidos o chaquetas en un equilibro de color, o con detalles delicados y sutiles, marcan la diferencia abriendo una ventana al frescor y la elegancia en prendas para el día a día, tanto femeninas como masculinas.

Lucir de blanco y negro total es una opción, pero lo cierto es que la combinación de ambos con lunares, rayas o dibujos geométricos puede convertirse en la estrella del "street style".

Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Devota&Lomba o Pertegaz apuestan en sus diseños de esta temporada por intercalar en las prendas esta mezcla de color.

Ni siquiera los siempre coloristas Dolce&Gabbana se rinden a esta propuesta con algunas piezas en 'patchwork' en blanco y negro que trasladan, como en el tablero de un juego, a chaquetas femeninas de corte masculino, que combinan con atrevidas minifaldas.

La colección crucero de Chanel vibra con esa simbiosis a partir del imaginario de su directora creativa, Virginie Viard, que se ha inspirado en Jean Cocteau y en su película "El testamento de Orfeo" para dibujar una colección "muy limpia, con dos tonos muy distintos: un blanco brillante y un negro profundo", explicó la diseñadora el día del desfile.

A partir de ahí, nace un camisero largo y capas negras de macramé, entre una chaqueta de tweed blanca bordada con amuletos de la suerte y un vestido negro de terciopelo y cuero. Incluso los "looks" más informales con flecos, cuero, abalorios y lentejuelas mantienen su toque de modernidad con dos tonos planos.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, conserva la tradición y el gusto de la creadora de la firma, y no faltan los lunares en blanco y negro en la colección primavera verano 2021.

"La moda es otra forma de celebrar la belleza de las ocasiones especiales y de convertir los momentos cotidianos en extraordinarios", ha dicho Gordon, que apuesta por un extra de volúmenes en un vestido mini con volantes y pechera en forma de flor.

En la misma línea, Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, hace de las rayas y los lunares la combinación perfecta, sutil y delicada para lucir, en el día a día, blusas y pantalones.

Desde los brillos más intensos a camisetas de punto, pantalones o vestidos, Louis Vuitton intenta con sus diseños en blanco y negro disolver el espacio entre lo masculino y lo femenino.

Piezas fluidas que enmarcan el cuerpo sin ceñirlo, líneas que pierden la horizontalidad para plasmarse en diagonal, permitiendo divertidos juegos geométricos, prendas que en su diseño llevan marcada la atemporalidad.

Con una colección que vive al margen de las tendencias, Devota&Lomba presenta prendas sutiles, que perduran en el tiempo, a las que imprime un "minimalismo sofisticado y muy femenino" con vestidos y trajes de chaqueta de líneas rectas con cortes limpios, a los que volantes o un lazo extragrande le añaden la nota sofisticada y de color, negro.

Olivier Rousteing, recupera en #BALMAINRE21 la herencia de la casa francesa, reinterpretándola para las mujeres que "tienen mucho que decir en el futuro", donde un juego de rombos en blanco y negro juegan un papel importante en chaquetas y pantalones a rayas.

Yves Saint Laurent a través de su creativo Anthony Vaccarello apuesta por la diversión en blanco y negro con camisas masculinas en negro con un estampado de flores hawaianas en blanco, una manera dinámica de enfrentarse a las noches de verano. En la misma línea, Celine propone estampados de palmeras en blanco.

El verano está a la vuelta de la esquina.

Por Inmaculada Tapia