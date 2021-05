Tras apoyo europeo, impuesto mínimo global podría consolidarse

(Bloomberg) -- La propuesta de Estados Unidos de un impuesto mínimo global de al menos 15% tuvo una entusiasta recepción en Europa, lo que hace crecer la posibilidad de lograr un acuerdo sobre cambios radicales de cuánto pagan las multinacionales, y a qué Gobiernos.

“Esto es realmente un gran progreso”, dijo el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, al llegar a una reunión con sus homólogos europeos en Lisboa, minutos después de que su homólogo francés también hubiera ofrecido una reacción positiva. “Tenemos una oportunidad real de que en este verano este acuerdo, y el acuerdo en el que estuvimos trabajando durante tanto tiempo, se materialice”.

El último paso en la carrera por un acuerdo entre 139 países es inferior a la tasa de 21% que EE.UU. había sugerido en un inicio para las ganancias de sus negocios en el extranjero, un nivel que algunas naciones consideraron en ese momento excesivo. Antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las negociaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicoS (OCDE) se centraban en un mínimo de 12,5%.

“Asumo que tuvieron conversaciones tras bastidores con países clave antes de poner esto sobre la mesa, por lo que creen que hay una perspectiva razonable de llegar a un acuerdo sobre una tasa de 15%”, dijo Lafayette “Chip” Harter, asesor sénior de políticas en PricewaterhouseCoopers en Washington, quien anteriormente representó a EE.UU. en las negociaciones de la OCDE.

Si bien los obstáculos persisten, incluido un desacuerdo por separado sobre qué trato recibirán gigantes digitales como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., la Administración Biden ha impulsado las negociaciones de la OCDE, que habían permanecido estancadas durante años en capas cada vez mayores de complejidad técnica, disputas transatlánticas y tensiones comerciales.

La proximidad de lograr un acuerdo plantea la posibilidad de tasas significativamente más pesadas para las corporaciones más grandes del mundo. El año pasado, la OCDE estimó que el impuesto mínimo global, además de las reglas propias de EE.UU., aumentaría los ingresos para los Gobiernos hasta por US$100.000 millones al año, una cifra que se dispararía de lograrse una tasa más alta.

La última propuesta estadounidense. sobre una impuesto de 15% es solo la mitad del camino, porque la cuestión de un nivel mínimo es uno de los dos pilares en las negociaciones de la OCDE. Los países europeos han acogido con beneplácito una iniciativa separada de Biden sobre el tema más espinoso de dónde enfrentan las empresas los gravámenes, pero las conversaciones sobre eso aún están en curso.

EE.UU. sugirió un alcance más simple y más estrecho, dividiendo los ingresos fiscales de unicamente las 100 multinacionales más grandes. Funcionarios en otros países no están seguros de si eso abarcará a todos los gigantes digitales a los que quieren apuntar, y existen preocupaciones particulares de que Amazon.com Inc pueda no quedar atrapado en esa red.

Según una investigación de Morgan Stanley, la propuesta de Estados Unidos sobre también podría generar cambios significativos en las tasas impositivas efectivas, particularmente para fabricantes de hardware tecnológico y compañías farmacéuticas.

“La pregunta clave no es la cifra, incluso si podemos vivir con un 15%, puede ser un buen compromiso entre las expectativas de todos los miembros de la OCDE“, dijo el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, al llegar a la reunión de Lisboa. “La cuestión clave será definir un marco global para la tributación digital y la tributación mínima”.

La nueva propuesta de EE.UU. también podría enfrentar oposición de países como Irlanda, que ha utilizado impuestos corporativos bajos como estrategia clave de su desarrollo económico.

En un discurso el viernes, el ministro de Finanzas irlandés, Pascual Donohoe, dijo que trabajará de manera constructiva hacia un acuerdo. Pero agregó que Irlanda aún tiene reservas con respecto al impacto en la inversión, y en relación a que las propuestas en discusión podrían despojar a su tesorería de 20% de los ingresos fiscales corporativos actuales.

El ministro también señaló el potencial de Irlanda para interrumpir el acuerdo, en la medida que el acuerdo global tendría que estar respaldado por las directivas de la Unión Europea que requieren la unanimidad.

“Creo que los países pequeños, e Irlanda es uno de ellos, deben poder usar la política fiscal como legítima palanca”, dijo Donohoe. “Al mismo tiempo, acepto completamente que debe haber límites claros para garantizar que cualquier competencia sea justa y sostenible”.

Nota Original:Global Tax Revamp Gathers Pace as Europe Salutes U.S. Plan (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.