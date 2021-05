Solicitan prisión a mujer que supuestamente causó intoxicación de abortistas

Vista general, el 18 de marzo de 2021, del campamento que grupos feministas han montado desde hace una semana frente al Palacio Nacional en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 21 may (EFE).- Autoridades dominicanas solicitaron este viernes prisión preventiva contra una mujer a la que acusan de enviar dulces rellenos de marihuana que causaron la intoxicación de varias personas en un campamento que feministas establecieron frente al Palacio Nacional para exigir la despenalización del aborto.

Ninoska Brito Montero es imputada por la Fiscalía del Distrito Nacional de cometer presuntamente el hecho el 19 de abril pasado, en el que resultaron afectadas al menos 12 personas, entre ellas un periodista, un cámara y un chofer de una estación de televisión nacional.

El Ministerio Público aportó ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional las que considera "pruebas documentales, testimoniales y periciales" que demuestran la responsabilidad de la imputada.

La Fiscalía aseguró en un documento que Brito Montero utilizó los servicios de una empresa de mensajería para enviar los dulces, utilizando un nombre falso, con mensajes de apoyo a los grupos feministas que exigen la despenalización del aborto en el país en tres causales.

El órgano de persecución indicó que la solicitud de prisión preventiva se hace en virtud de que la imputada no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

Las organizaciones feministas, partidos políticos y otras entidades dominicanas apoyan la interrupción del embarazado cuando la vida de la madre peligre, cuando la concepción sea causada por violación o incesto y si se determina que el feto no sobrevivirá al parto.

Otra parte de la sociedad, como las iglesias y también otras organizaciones políticas se oponen a la despenalización.

La Cámara de Diputados dominicana aprobó en primera lectura, recientemente, despenalizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre peligre, pero mantuvo las otras dos causales dentro del Código Penal.

El presidente dominicano, Luis Abinader, favorece la celebración de un referéndum para que sean los votantes quienes decidan al respecto.

La Constitución del país establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. EFE

rsl/rrt