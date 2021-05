Sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacude el Pacífico de Nicaragua

Registro de actividad en un sismógrafo. EFE/ Made Nagi/Archivo

Managua, 21 may (EFE).- Un sismo de magnitud 5,8 en la escala abierta de Richter sacudió este viernes el Pacífico de Nicaragua, sin ocasionar pérdidas humanas ni daños materiales, aunque sí susto entre la población.

El temblor ocurrió a las 16.19 hora local (22.19 GMT), a 51 kilómetros de las costas de Jiquilillo, en el noroeste de Nicaragua, y se originó a 47 kilómetros de profundidad bajo el lecho del océano Pacífico, según el reporte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

El movimiento de tierra fue sentido principalmente en los departamentos del Pacífico de Nicaragua, sobre todo en Chinandega, Managua y León, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.

Edificios del sector privado, incluyendo plazas comerciales, y centros estatales como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), fueron evacuados luego del temblor.

La también primera dama no informó de afectaciones humanas o daños materiales y descartó réplicas del evento telúrico en los minutos inmediatamente posteriores.

Una imagen del epicentro divulgada por el Ineter mostró que el sismo ocurrió cerca de la zona de subducción, que es el punto de encuentro de las placas tectónicas Coco y Caribe.

El roce entre ambas placas produce miles de sismos cada año frente a las costas de Centroamérica, la mayoría imperceptibles, según la información oficial.

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala abierta de Richter, originado en la zona de subducción, ocasionó en 1992 el tsunami más catastrófico en la historia de Centroamérica, frente a las costas de Nicaragua, donde dejó más de un centenar de muertos y decenas de poblaciones devastadas.

El temblor de esta tarde no activó la alerta temprana de tsunami, ya que no alcanzó el mínimo de magnitud requerida por los especialistas, que es de 6,0 grados en la escala Richter.

Murillo recomendó a la población estar "atentos a seguir las indicaciones de las autoridades".

Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, conocida como "el cinturón de fuego del Pacífico".