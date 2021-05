Sepp Maier expresa sus dudas sobre Nagelsmann como entrenador del Bayern

Julian Nagelsmann. EFE/EPA/ODD ANDERSEN / POOL/Archivo

Berlín, 21 may (EFE).- El ex portero internacional alemán Sepp Maier expresó sus dudas sobre el xito que pueda tener Julian Nagelsmann como entrenador del Bayern y recordó que se trata de un técnico que no tiene todavía ningún título.

"No sé si en el Bayern serán felices con Julian Nagelsmann. Soy escéptico. El no tiene ningún título y casi todos los entrenadores del Bayern han llegado al club después de haber tenido éxitos y ganado títulos", dijo Maier, una leyenda del Bayern.

Maier también mostró su incomprensión ante el hecho de que una leyenda del club, Hermann Gerland, tenga que dejarlo tras dos décadas en la que ha tenido diversas funciones, desde entrenador del segundo equipo hasta segundo entrenador.

"Él ha hecho todo lo que se podía hacer por el Bayern. Ha impulsado a la cantera y ha hecho durante años mucho por el primer equipo. En el club se han creado muchos puestos nuevos, que no se haya creado uno para él es incomprensible", dijo Maier.

La marcha de Gerland ha sido relacionada con la llegada de Nagelsmann, que traerá a sus propios asistentes.