Se mantiene la calma entre Israel y Gaza tras el reciente alto el fuego

Una columna de humo se elevaba el jueves sobre la ciudad de Gaza, tra el ultimo bombardeo israelí antes de la entrada en vigor del alta el fuego. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Jerusalén, 21 may (EFE).- Israel y Gaza viven hoy una primera mañana de calma tras once días de la escalada bélica "Guardián de los Muros", la peor desde 2014, y la tranquilidad se mantiene tras entrar en vigor esta madrugada una tregua que puso fin al intercambio de fuego.

El alto el fuego entró en vigor este viernes a las 02:00 hora local (11:00GMT). Desde entonces no han sonado alarmas antiaéreas, ni se registraron disparos de cohetes por parte de las milicias palestinas hacia Israel ni ataques del Ejército israelí sobre Gaza.

Tras siete horas de calma, las fuerzas armadas levantaron la mayor parte de restricciones de seguridad y movimiento que se aplicaban sobre todo en el área colindante con Gaza, aunque escuelas y otras instituciones educativas permanecerán cerradas aún hoy en el sur y centro del país, informó el digital Times of Israel.

A su vez, la Policía reabrió carreteras israelíes cercanas a la franja que se habían cerrado por precaución ante posibles disparos de misiles anti-tanque desde el enclave, concretó el mismo medio.

La tregua pone fin a once días de escalada bélica que han dejado 232 palestinos muertos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

Palestinos de la franja, Cisjordania y Jerusalén Este ocupados celebraron esta noche en las calles el alto el fuego, que valoraron como una victoria contra Israel.

Israel también ha proclamado el éxito al considerar que la campaña militar, "Guardián de los Muros", alcanzó "grandes logros" sin precedentes contra objetivos militares de las milicias de los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica.

La propuesta de tregua, negociada por Egipto, fue aceptada ayer jueves por las partes como un acuerdo "mutuo y simultáneo".

El Gabinete de Seguridad israelí aprobó este jueves aceptar el cese de hostilidad "bilateral y sin condiciones" y Hamás anunció poco después que "tenía garantías para llevarlo a cabo".

Los enfrentamientos entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza han sido los más graves en los últimos siete años. La tensión tuvo el detonante en Jerusalén Este ocupado y se extendió también a Cisjordania y ciudades mixtas de Israel.