Retrasar segunda dosis, la respuesta ante un lento suministro

(Bloomberg) -- Ante un suministro limitado de vacunas, y ansiosas poblaciones esperando su turno, más países están recurriendo a una estrategia inicialmente controvertida que ahora ha sido reivindicada por estudios científicos: duplicar o triplicar los intervalos entre la primera y la segunda dosis de la vacuna covid.

Un retraso en la obtención de la segunda vacuna no solo permite que el suministro existente de vacunas se distribuya de una forma más amplia, sino que aumenta su poder de protección al dar al sistema inmunológico más tiempo para responder a la primera inoculación. Los niveles de anticuerpos producidos para combatir el virus son entre 20% y 300% más altos cuando la vacuna de seguimiento llega más tarde, de acuerdo con una nueva investigación.

Esa podría ser una buena noticia para lugares como Singapur, que actualmente está lidiando con un inusual, aunque ligero, aumento de casos después de que las estrictas medidas de mitigación contuvieran el virus el año pasado. La ciudad-estado ahora está extendiendo los intervalos de dosis, anteriormente de tres a cuatro semanas, en seis a ocho semanas, con el fin de alcanzar el objetivo de cubrir a toda su población adulta con al menos una vacuna para fines de agosto. India, ante un brote catastrófico, recomienda de 12 a 16 semanas entre la primera y segunda dosis.

Es probable que otras naciones en situaciones similares, con pocas dosis de vacuna y poblaciones inquietas, le sigan.

“Si pudiera, presionaría un botón que dice ahora mismo, en este momento, le damos una dosis a todos los que alcancemos”, dijo Gregory Poland, virólogo y director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic. “Pasaremos a la segunda dosis más tarde”.

“En medio de un mundo en llamas, apagas tantos incendios como puedes, tan rápido como puedas”, sostuvo Polonia.

Cuando fue el lanzamiento de la vacuna, a fines de 2020, la evidencia tranquilizadora sobre los intervalos de dosificación más largos no estaba disponible. Luego, los países limitaron su uso a las personas de mayor riesgo y garantizaron una segunda vacuna para esos segmentos. El Reino Unido fue el primero en descartar esas limitaciones en medio de un brote masivo a fines de 2020, una medida que inicialmente fue criticada pero ahora ha demostrado haber sido premonitoria.

