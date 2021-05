Regulador de Argentina multa a cinco distribuidoras por masivo apagón de 2019

Fotografía de archivo de la vista de una subestación eléctrica el 5 de julio de 2019. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 21 may (EFE).- El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de Argentina dispuso este viernes el cobro de una multa a cinco distribuidoras por haber incurrido “en un accionar negligente” durante el masivo apagón que en 2019 afectó al país y también a Uruguay y parte de Brasil.

Mediante cinco resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo regulador determinó la responsabilidad de las distribuidoras Edesa, Edesur, Edenor, Epec y Edese, durante el evento del apagón.

Las sanciones superan los 55 millones de pesos (587.313 dolares) “por acciones negligentes que aportaron al colapso del sistema eléctrico argentino”, según indicó el ENRE en un comunicado.

El ente determinó multas a Edenor por 25.735.049 pesos (272.992 dólares); a Edesur por 13.079.307 pesos (138.743 dólares); a EPEC por 11.334.303 pesos (120.232 dólares); a Edesa por 2.613.899 pesos (27.727 dólares) y a Edese por 2.603.486 pesos (27.617 dólares).

El ENRE ya había señalado a la empresa de transporte de energía de alta tensión Transener como principal responsable del apagón, al indicar que ese día el sistema argentino de interconexión eléctrica quedó "en negro" (apagón masivo) por la “acción negligente" de esa compañía.

A comienzos de esta semana aplicó a Transener una multa por 31,3 millones de pesos (332.025 dólares) "debido a las indisponibilidades de su equipamiento" durante el apagón y con una multa por 511.600 pesos (5.426 dólares) por "no haber estado en condiciones de informar el origen del evento en cuanto al funcionamiento de sus protecciones, hasta varias horas después de ocurrido".

El apagón, ocurrido el 16 de junio 2019, afectó durante catorce horas a todo el país, Uruguay y partes de Brasil conectadas a la red argentina y a unos 50 millones de usuarios.

El ENRE concluyó este viernes que las distribuidoras también “incurrieron en un accionar negligente que repercutió negativamente en el Sistema Argentino de Interconexión” y “que el incumplimiento de las obligaciones asumidas para la realización de cortes por subfrecuencia” provocó “el colapso del sistema”.

En tanto, determinó que “las distribuidoras y grandes usuarios no bajaron la demanda” -como indicó que es obligatorio ante el inicio de las disminuciones de frecuencia y las oscilaciones de potencia en las instalaciones-, lo que “provocó la desconexión anticipada, o bien la desconexión prematura de las generadoras”.

El ENRE dijo además que se encuentra próximo a finalizar el proceso sancionatorio al resto de los agentes distribuidores y grandes usuarios del mercado eléctrico a los que ya se le formularon cargos, tanto a los generadores por falla en el arranque en negro y desconexión anticipada como al resto de las transportistas involucradas en el hecho.