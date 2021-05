Previsiones generales de la AFP de las 16H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

ISRAEL PALESTINOS: Tranquilidad en Gaza e Israel en las primeras horas de la tregua

MUNDO VIRUS: Laboratorios prometen 3.500 millones de dosis anticovid y América Latina se acerca al millón de muertos

-- ISRAEL PALESTINOS

GAZA, Territorios palestinos:

Calma en Gaza y en Israel tras alto el fuego pese a disturbios en Jerusalén

Sin aviones de combate ni alertas de cohetes, la calma regresó este viernes a la Franja de Gaza y a Israel por la entrada en vigor de un alto el fuego, aunque nuevos choques entre palestinos y policías israelíes se registraron en Jerusalén.

Por Saker ABOU EL OUN y Guillaume LAVALLEE en Jerusalén

PARÍS:

Reacciones internacionales al alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza

JERUSALÉN:

Túneles del "Metro" de Gaza, principal objetivo de ataques aéreos israelíes

Durante su operación militar contra Gaza, el ejército israelí incrementó los ataques contra el "Metro", como se conoce a la compleja red de galerías subterráneas que facilita a los combatientes de Hamás circular a salvo de drones y atacar a Israel sorpresivamente.

JERUSALÉN:

De la escalada de violencia entre Israel y los palestinos hasta el cese del fuego

JERUSALÉN:

Once días de conflicto entre Israel y Hamás en cifras

-- MUNDO VIRUS

ROMA:

Laboratorios prometen 3.500 millones de dosis anticovid y América Latina se acerca al millón de muertos

Los principales fabricantes de vacunas contra el covid-19 prometieron este viernes producir 3.500 millones de dosis para los países pobres, mientras que América Latina se disponía a alcanzar la barrera simbólica de un millón de muertos.

Por las oficinas de AFP en el mundo

ROMA:

Comunidad internacional se moviliza para acelerar vacunación en países pobres

Los principales fabricantes de vacunas anticovid, los países del G20 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se comprometieron este viernes a acelerar la vacunación en los países pobres, muy retrasada, para poner fin a la pandemia y reactivar la economía mundial.

Por Gaël BRANCHEREAU

WASHINGTON:

El FMI propone un plan de USD 50.000 millones para poner fin a la pandemia

El FMI propuso el viernes un plan de 50.000 millones de dólares para poner fin a la pandemia de covid-19, con la meta de vacunar al menos al 40% de la población mundial para fines de 2021.

Por Delphine TOUITOU

GINEBRA, Suiza:

La sobremortalidad causada por la pandemia es mucho mayor a las muertes atribuidas al covid-19, según la OMS

La sobremortalidad causada por la pandemia es hasta tres veces mayor a los decesos atribuidos al covid-19 desde que se detectaron los primeros casos en China a finales de 2019, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este viernes.

Por Agnès PEDRERO

PARÍS:

El rompecabezas casi imposible del número de muertos por covid

Aunque sin duda el número oficial de 3,4 millones de muertos de covid en el mundo está subestimado, los expertos estiman que tomará su tiempo contar con una evaluación más precisa y que es incluso posible que no se logre nunca.

Por Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS con Agnès PEDRERO en Ginebra

RIO DE JANEIRO:

Investigación sobre la pandemia subyuga a Brasil y amenaza a Bolsonaro

Una comisión senatorial expone desde hace tres semanas los entretelones de la caótica gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro y busca establecer responsabilidades en una tragedia que ya dejó casi 445.000 muertos en Brasil.

NUEVA DELHI:

El "hongo negro", la enfermedad que afecta a muchos convalecientes de covid-19 en India

Parvesh Dubey, hospitalizado en el estado indio de Madhya Pradesh, parecía que se estaba recuperando cuando anunciaron a su familia que había muerto de mucormicosis, la enfermedad del "hongo negro" que está afectando a muchos convalecientes de coronavirus.

KATMANDÚ, Nepal:

Los candidatos a escalar el Everest 'acampan' en casa para evitar el covid-19 en Nepal

El alpinista estadounidense Akash Neggi durmió durante semanas en una tienda de campaña en el salón de su casa de Nueva Jersey para ponerse en forma antes del ascenso al Everest y reducir su estancia en Nepal, donde el covid-19 arrecia.

Por Paavan MATHEMA con Céline GESRET en Nueva York

HARTBEESFONTEIN, Sudáfrica:

Sudáfrica comienza a vacunar a los ancianos con meses de retraso

En un cuarto soleado de un centro para la tercera edad de la localidad sudafricana de Hartbeesfontein, Douw Chamberlain acaba de recibir la primera dosis de Pfizer. Una preocupación menos para este hombre de 62 años que cuida de sus padres, vacunados contra el coronavirus el mismo día que él.

Por Catherine SCHENK

SITGES, España:

La fiesta nocturna vuelve a un pueblo español para un ensayo sobre el covid

Copas, bailes, música a todo volumen... Aunque sea por unas horas, la jubilosa calle del Pecado de la ciudad española de Sitges (noreste) recuperó su ambiente prepandémico durante un ensayo para reabrir el ocio nocturno de forma segura ante el covid-19.

WIELICZKA, Polonia:

En una antigua mina de sal en Polonia desarrollan terapias para pacientes pos-covid

Girando con mucho entusiasmo al ritmo de "Girls Just Want To Have Fun", de Cindy Lauper, un grupo de polacos combate los síntomas que persisten tras sufrir covid-19.

Por Darío THUBURN

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

Biden recibe a su par surcoreano, reforzando alianza EEUU-Asia

El presidente Joe Biden recibe el viernes en la Casa Blanca a su par surcoreano Moon Jae-in para subrayar su enfoque estratégico en Asia, mientras minimiza posibilidades de un rápido progreso en los dos mayores desafíos que enfrenta Estados Unidos.

Por Sebastian Smith

METLATÓNOC, México:

"No quiero que me vendas": el drama del comercio de niñas indígenas en México

"No quiero que me vendas", recuerda Eloina Feliciano que le pidió a su madre. Pese a sus súplicas, fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compra y venta en el mexicano estado Guerrero.

Por Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS

-- EUROPA

BARCELONA, España:

El separatismo catalán elige al moderado Pere Aragonès como presidente regional

La mayoría independentista del Parlamento catalán eligió este viernes a Pere Aragonès, representante del sector moderado del movimiento, como nuevo presidente de esta región del noreste de España, escenario de un intento de secesión en 2017.

Por Daniel BOSQUE

BARCELONA, España:

Pere Aragonès, el rostro moderado del independentismo catalán

El flamante presidente catalán, Pere Aragonès, acumula a sus 38 años de edad una larga trayectoria en política en la que destacó por una apuesta de moderación sin renunciar a la independencia de esta región del noreste de España.

Por Daniel BOSQUE

LONDRES:

Tras escándalo por la entrevista a Lady Di, Londres contempla reformar la BBC

Acusada de parcialidad por las élites políticas, amenazada con recortes presupuestarios y enfrentada al desamor de los jóvenes, la radiotelevisión pública británica BBC, emblema de periodismo en el mundo, es ahora criticada por la familia real y el gobierno contempla reformarla.

Por Anna CUENCA

-- ASIA

HANOI:

Luong, primer candidato gay al parlamento de Vietnam para hacer oír la voz del colectivo

Luong The Huy, un jurista brillante y activista LGTB, es el primer candidato abiertamente homosexual que aspira a un escaño en el parlamento vietnamita en las elecciones del domingo.

Por Tran Thi Minh Ha

RANGÚN, Birmania:

El golpe de Estado aplaza apertura de biblioteca ecológica para huérfanos en Birmania

Una humilde biblioteca construida con desechos plásticos para huérfanos en la ciudad más grande de Birmania permanece sin libros ni archivos. Debía empezar a recibir a los jóvenes lectores meses atrás, pero su apertura se aplazó por el sangriento golpe de Estado en el país.

-- ÁFRICA

TRÍPOLI:

Bajo los puentes de Trípoli, el porvenir de los migrantes en suspenso

Empujados hacia la ruta migratoria por la miseria, centenares de africanos que fracasaron en su intento de cruzar a Europa desde las costas libias se han resignado a permanecer en Trípoli, donde a pesar de los míseros salarios, los peligros de la travesía han sido reemplazados por la precariedad económica.

Por Hamza MEKOUAR

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES:

La carne, esencia de Argentina y también manzana de la discordia

El parrillero sala el trozo de carne que irá al fuego y de allí a la mesa en la que la familia se reúne. Es un gesto habitual para los argentinos, acostumbrados por generaciones al asado, pero ahora está en el centro de la controversia.

Por Nina NEGRON

LISBOA:

Nuevas negociaciones sobre fiscalidad internacional en base a una tasa mínima del 15%

Estados Unidos dio un nuevo impulso a las negociaciones sobre fiscalidad internacional con una propuesta, acogida favorablemente por Alemania y Francia, de fijar una tasa impositiva de "al menos" el 15% a los beneficios de las multinacionales en todo el mundo.

Por Daniel ARONSSOHN con Aurélia END en París

WASHINGTON

Bitcoin, dogecoin o la influencia de Elon Musk

Entre vacíos regulatorios y volatilidad natural de las monedas digitales, la influencia de un solo hombre, el magnate fundador de Tesla, Elon Musk, y sus tuits sobre la cotización del bitcoin y otras criptomonedas despierta cada vez más interrogantes.

-- SOCIEDAD

LONDRES:

Tras el confinamiento, el arte vuelve a Londres de la mano de Alicia en el País de las Maravillas

Sombrerero loco, diálogos sin pies ni cabeza, un mundo que desafía las reglas físicas... Para su reapertura, el gran V&A Museum de Londres propone al visitante desorientado tras un año absurdo de pandemia adentrarse en el universo de "Alicia en el País de las Maravillas".

Por Charlotte DURAND

VENECIA, Italia:

Sarkis defiende en Venecia la batalla de la arquitectura contra las desigualdades y los conflictos

El arquitecto Hashim Sarkis (Beirut, 1964), comisario de la 17 edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia que se inaugura el sábado, defiende en una entrevista con la AFP la batalla de la arquitectura contra las desigualdades y a favor del diálogo y la convivencia.

Por Kelly VELASQUEZ

MADRID:

La conversión de C. Tangana, del rap a la tradición española y latina

Es uno de los artistas españoles más escuchados del mundo. Rompiendo los muros entre la música tradicional y los ritmos urbanos, el rapero español C. Tangana se convirtió en un fenómeno en ambas orillas del Atlántico.

Por Thomas PERROTEAU

DAKAR:

Ganarse el pan en Dakar gracias a un caballo

Amanece en los suburbios de Dakar y Mame Mor Anta Ly lava su caballo al abrigo de un puente de carretera, mientras espera que los contraten a los dos a jornal. Es uno de los senegaleses que van a la capital con un percherón para ganarse la vida.

Por Emmet LIVINGSTONE

