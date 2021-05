Perú amplía vacunación contra covid-19 e incluye a personas vulnerables =(Video)= Lima, 21 Mayo 2021 (AFP) - Perú amplió el viernes su campaña de inmunización contra el covid-19 a personas vulnerables, incluidos los pacientes psiquiátricos, y al grupo etario de entre 65 y 69 años, en momentos en que América Latina se acerca al millón de muertos por la pandemia.Los 62 centros de vacunación de Lima y otros cientos en ciudades y pueblos de la costa, la sierra andina y la selva amazónica del país, habilitaron la inmunización al mencionado segmento etario, además de otros grupos considerados vulnerables de todas las edades. Entre ellos, pacientes oncológicos, con trasplantes de órganos y enfermedades "raras", informó el Ministerio de Salud.Hasta este jueves, solo eran vacunadas las personas de más de 70 años.Bajo un sol inusual en el otoño (austral), decenas de vecinos del distrito de Miraflores, en el sur de Lima, hicieron fila en sus automóviles en el campo de fútbol del estadio municipal Manuel Bonilla, situado a orillas del mar.Además de quienes recibieron sus vacunas sin bajarse del auto, había una fila aparte para las personas que acudieron al vacunatorio sin vehículo. A todos se les aplicaron dosis de Pfizer y quedaron citados para recibir la segunda dosis el 11 de junio. Perú también adquirió dosis de Sinopharm y AstraZeneca."Hoy día se ha iniciado la vacunación a las personas que tienen problemas oncológicos, con enfermedades mentales, enfermedades raras y congénitas, y con diálisis y con síndrome de Down. Entonces ese gran grupo se está vacunando aquí y en otros centros de vacunación", dijo a la AFP el médico Luis Llanos, gerente de Desarrollo Humano del municipio de Miraflores. - "Tenemos que confiar" - Prácticamente todos los acompañantes de quienes se vacunaban grabaron el proceso de inoculación con sus celulares. En la mayoría de los casos, no fue por conservar un recuerdo, sino por desconfianza. Es que hace 10 días el gobierno peruano abrió una investigación tras denuncias de que hubo personas cuya vacunación fue simulada con jeringas vacías.Las denuncias levantaron temores de un posible mercado clandestino de dosis, con participación de personal sanitario. Aunque eso fue descartado días después por las autoridades, que dijeron que se trató de casos "aislados"."Confío mucho en el procedimiento que están haciendo de vacunación, si no confiamos estamos perdidos. Tenemos que confiar", dijo a la AFP la abogada Mónica Noblecilla, quien llevó en el auto a su madre para que fuera vacunada.La vacunación comenzó en Perú el 9 de febrero, pero toda la campaña ha estado plagada de controversias políticas. Entre ellas, se reveló la inmunización irregular y anticipada de 470 personas, en su mayoría funcionarios, incluido el expresidente Martín Vizcarra. Esto condujo a que el Congreso, que lo había destituido en noviembre, lo inhabilitara por 10 años para ejercer cargos públicos. - 60 millones de dosis - "Les puedo confirmar que contamos ya con más de 60 millones de dosis, que son más que suficientes para vacunar a todos los mayores de 18 años antes de fin del 2021", dijo este viernes el presidente peruano, Francisco Sagasti, en un mensaje al país por televisión al cumplir seis meses de gobierno interino. Perú ha sido duramente golpeado por la pandemia. El país de 33 millones de habitantes acumula 1,9 millones de contagios y 67.253 muertos. Abril fue el peor mes -en nuevos casos y decesos-, pero las cifras comenzaron a mejorar paulatinamente a inicios de mayo.fj/mls