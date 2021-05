Paraguay pide acudir a votar en las municipales sin acompañantes por pandemia

Fotografía que muestra a Julio Borba ministro de Salud de Paraguay durante una conferencia en el Palacio de Gobierno en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 may (EFE).-El Ministerio de Salud de Paraguay instó este viernes a la ciudadanía a acudir a votar en las elecciones municipales del 10 de octubre sin acompañantes, con el fin de reducir el riesgo de contagio de la covid-19, que tiene abrumado el sistema de salud del país.

"El día de las elecciones procuremos acudir al lugar de votación sin acompañantes, a menos que se necesite asistencia para votar", dijo el ministro de Salud, Julio Borba, en el marco de la firma del Protocolo Sanitario de Bioseguridad entre su cartera y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Asimismo exhortó "a los candidatos a realizar actividades al aire libre con la menor concentración posible, en la que se priorice la salud y la vida de la ciudadanía".

La recomendaciones y el protocolo firmado incluyen también las elecciones partidarias que celebrarán las formaciones políticas el 20 de junio.

Paraguay atraviesa un pico epidemiológico, con un incremento sostenido de los contagios y de las hospitalizaciones de covid-19, lo que ha sobrepasado al sistema público de salud.

El presidente del TSJE, Jaime Bestard, dijo en el mismo acto que la institución está preparada para llevar a cabo los dos procesos "dentro del estricto protocolo de salud" de la cartera.

"La gente que acuda a las urnas en las elecciones pueden estar seguros de que los locales de votación no serán foco de contagio", dijo Bestard.

Señaló que las experiencias de las elecciones en otros países de la región afectados por el covid-19 "muestra que los comicios se adecúan a la realidad que vivimos".

Debido a la postergación de un año de las elecciones municipales debido a la pandemia, los candidatos que resulten ganadores en octubre estarán en el poder cuatro años y no cinco, como es habitual.

Las elecciones tienen como formación hegemónica al gobernante Partido Colorado (conservador), pero que en las últimas municipales perdió plazas importantes como Asunción, la capital, y Encarnación.

En abril pasado y durante varias semanas, centenares de personas se manifestaron en Asunción exigiendo la renuncia del presidente del país, el colorado Mario Abdo Benítez, al que responsabilizaron de no haber reforzado el precario sistema sanitario público en más de un año de pandemia.

Paraguay, un país con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde el principio de la pandemia 324.063 contagios, con 8.012 defunciones y 268.336 recuperados.