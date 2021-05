Paraguay está "mal y puede ser peor" en cuanto a contagios de coronavirus

Personal médico trabaja en la jornada de vacunación en el Centro Médico La Costa de Asunción, Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 may (EFE).- El director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, dijo este viernes que los datos de contagios de coronavirus, que se mantienen en "una meseta alta", muestran que la situación en el país está "mal y puede ser peor".

El último reporte del Ministerio de Salud añadió 3.031 contagios, el récord de positivos en un día, con lo que suman 324.063 los casos desde el inicio de la pandemia, con los decesos superando los 8.000.

"Los datos de esta semana no son tan alentadores, probablemente vamos a volver a subir un poquitito. Nos preocupa el número de fallecidos que estamos teniendo", dijo Sequera en la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud, en alusión también al récord de 112 muertos en un día del pasado miércoles.

La propagación del virus en Paraguay se aceleró en febrero, cuando se detectó en el país la circulación de la variante brasileña (P1 Manaos), y también de la británica, ambas consideradas "variables de preocupación".

Sequera precisó que cerca del 90 % de las muestras que se someten a secuenciación se corresponden con la variante de Brasil.

Además, se refirió a la confirmación de la variante de la India en el norte de Brasil, que "pone en riesgo" a toda la región al estar ya presente en el continente.

"Sudamérica está en ascenso otra vez y eso es preocupante", resumió el director de Vigilancia de la Salud.

CUIDADO PERSONAL

Las cifras de contagios y los riesgos regionales vuelven a poner en el debate la vuelta de las restricciones, pero Sequera insistió en que estas medidas no sirven si la población no las acompaña.

En este sentido, señaló el relajamiento de las medidas de cuidado personal como uno de los focos de peligro, ya que es en las reuniones privadas, y no tanto en los espacios públicos, donde se producen los contagios.

"La gente se contagia en las reuniones donde nos relajamos, que no se hacen al aire libre, donde se comparten los utensilios. (...) Cuando nos juntamos al aire libre, con tapabocas, prácticamente no va a haber contagios", expresó.

Sequera pidió a la población que siga reduciendo los encuentros sociales y la exposición a los contagios, y se refirió en particular a las embarazadas y las fiestas de "baby shower", ya que han sido origen de casos de propagación. Paraguay registra unos 20 fallecimientos de embarazadas y unos 1.300 casos de coronavirus en mujeres gestantes.

El director de Vigilancia de la Salud evitó hablar de nuevas restricciones y recordó que existe una mesa de discusión para estas cuestiones en las que no solo están presentes las autoridades sanitarias, sino también otros ministros del Ejecutivo y diferentes sectores, por el impacto que las restricciones pueden tener en la economía, la producción y el empleo.

"Tenemos que cuidarnos. No estamos en pro de un estado policiaco que ande reprimiendo y cerrando todo. Necesitamos que la gente tome conciencia", recalcó.

Paraguay, un país con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde el principio de la pandemia 324.063 contagios, con 8.012 defunciones y 268.336 recuperados.