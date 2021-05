Pacquiao anuncia que se enfrentará con Errol Spence Jr. el 21 de agosto

En la imagen, el boxeador Manny Pacquiao. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Houston (EE.UU.), 21 may (EFE).- El filipino Manny Pacquiao anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que se enfrentará el próximo 21 de agosto con el campeón unificado del peso welter, el estadounidense Errol Spence Jr., en lo que será su primera aparición en el cuadrilátero desde la victoria lograda en el 2019 frente a Keith Thurman.

Nada más conocerse el cartel de promoción de la pelea de Pacquiao, de 42 años, junto a Spence Jr., combate que luego fue ratificado por los promotores de ambos púgiles, el mundo del boxeo fue sacudido por la noticia.

El anuncio apareció aparentemente de la nada con todos los rumores anteriores que sugerían una cita de verano entre Spence Jr., posiblemente el mejor luchador libra por libra del deporte, y el cubano Yordenis Ugas, de 34 años, actual "súper campeón" del peso welter, versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Spence Jr., de 31 años, es el campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional (FIB), mientras que Pacquiao tiene el estatus de "campeón en receso" de la AMB.

Pacquiao fue movido a campeón en el receso cuando se consideró que no podía defender su campeonato, lo que llevó a Ugas a ser ascendido a "súper campeón" de la AMB.

Sin embargo, no hay duda de que un choque con Pacquiao es la pelea más importante para Spence Jr.

Pacquiao no ha peleado desde que derrotó al estadounidense Thurman en un gran combate en julio de 2019 cuando contaba con 40 años.

Esa victoria mostró que Pacquiao todavía tenía mucho que dar en el cuadrilátero. En su histórica carrera, Pacquiao ha conseguido los campeonatos mundiales en ocho clases de peso diferentes, comenzando en el mosca y hasta el súper welter.

El nombre de Spence Jr. permanece estrechamente relacionado con el de Terence 'Bud' Crawford, quien ostenta el título de peso welter de la Organización Mundial de boxeo (OMB) y también puede ser potencialmente el mejor libra por libra del deporte.

Como Spence Jr. es miembro de la promotora de Premier Boxing Champions, al igual que Pacquiao y cualquier otro peso welter superior en el deporte, mientras que Crawford está con Top Rank, una pelea entre los dos ha sido casi imposible de armar.

Sin embargo, por ahora, el legendario Pacquiao buscará lograr otra increíble victoria, ahora a los 42 años, cuando se mida con Spence Jr., la superestrella en ascenso 27-0.

Spence Jr. obtuvo una victoria por decisión sobre el estadounidense puertorriqueño Danny García en septiembre pasado en su primera acción desde un grave accidente automovilístico del que escapó con solo heridas leves.

Pacquiao a través de su promotor Sean Gibbons reiteró que su compromiso con el boxeo siempre estará listo para enfrentarse a los mejores campeones.

Gibbons también adelantó que la sede de la pelea todavía no está decidida, pero que será dada a conocer "muy pronto".