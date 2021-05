Pablo Andujar pierde en semifinales

El tenista español Pablo Andújar. EFE/JuanJo Martin/Archivo

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El español Pablo Andújar no pudo superar la semifinal del torneo de Ginebra al perder contra el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-2, en 1 hora y veinte minutos de partido.

Ruud, tercer favorito del torneo suizo y número 21 en la clasificación mundial, se mostró muy firme con su saque y no permitió al tenista español, número 75 del ránking, ninguna oportunidad. Por el contrario, Andújar perdió dos veces su servicio en cada set y esto le condenó.

El otro finalista saldrá del partido entre el uruguayo Pablo Cuevas y el canadiense Denis Shapovalov.