Novela gráfica contará la historia de vida de Freddie Mercury

LONDRES, 21 mayo (Reuters) - Una nueva novela gráfica contará la historia de vida del fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, con sus propias palabras, desde su infancia en Zanzíbar hasta convertirse en una de las estrellas de rock más famosas del mundo.

Z2 Comics unió fuerzas con Universal Music Group y Mercury Songs Ltd para crear "Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs", que describió como "la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más importantes que el mundo de la música haya conocido".

El libro, que se lanzará en noviembre, repasará la vida de Mercury arriba y abajo del escenario.

"La historia se cuenta con sus propias palabras y cada capítulo da un vistazo a las muchas facetas de su vida", dijo Z2 Comics en un comunicado.

Mercury murió de una neumonía vinculada con el sida en 1991.

