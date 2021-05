¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de J Balvin que están arrasando en Instagram!

J Balvin (@jbalvin) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.517.087 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





Buen día, aquí les dejo este wallpaper para que lo guarden, hoy sí me siento MÁS REPAPI.😂😂😂😂😂





¡El sol alumbra para todo el mundo ma g’s Mi mensaje de hoy, es que tú puedes, no te quites, por más que la prueba parezca imposible, si estás ahí, es por una razón, hay enseñanza. No me cansaré de decirles que soy normal y corriente como ustedes, aunque vean el artista en la TV, cuando salgo de ahí, soy uno más.. arreglo el desorden de la casa, soy al que regañan por dejar un plato sucio, soy el que me angustio por cada día ser mejor... ¡Pa' lante mi genteeeee! Jose #jose





Algo de mi historia de vida 7 de mayo inspiración y gasolina para los sueños. En todas las plataformas y el video afuera.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 link en mi Bio.





Feliz Dia de las Madres ❤️Especialmente a la mía que nunca me explicó este disfraz.. Aún no sabe 😂





Acá les dejo un poco del video y la letra de 7 de mayo.. no fue fácil pero acá seguimos 🙏

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.