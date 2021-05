Los científicos piden al G20 más inversión y acceso global a la vacuna

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI / POOL

Roma, 21 may (EFE).- Diferentes científicos de todo el mundo pidieron hoy a los líderes del G20, que celebran en Roma su cumbre de Sanidad, mayores inversiones para evitar futuras pandemias, así como un acceso global a las vacunas y recursos útiles a ese fin.

"Hoy más que nunca necesitamos a la ciencia, debemos prepararnos para los próximos retos sanitarios", avisó por videoconferencia el profesor belga Peter Piot, asesor de la Comisión Europea y uno de los descubridores del virus del ébola.

Para ello será esencial "la colaboración científica internacional", pero también "garantizar la igualdad global de la vacuna inmediatamente", por lo que pidió a los líderes de las veinte potencias mundiales que apoyen el COVAX, el mecanismo para compartir dosis en todo el mundo.

"No es solo un imperativo moral, sino clave para el control de la pandemia", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Academia estadounidense de Medicina, Victor Dzau, dijo que "la recomendación es clara: invertir en ciencia antes" para crear "un sistema eficiente, efectivo, innovador y equitativo".

En la misma línea, el director del centro africano de Control de Enfermedades, John N. Nkengasong, llamó a "proteger la ciencia" y pidió fomentar una "red" planetaria que impulse la cooperación de los investigadores así como la capacidad de fabricar vacunas.

Pues "solo colaborando en todos los niveles, sectores, disciplinas y países podremos prevenir las próximas emergencias", destacó la profesora Yee-Sin Leo, directora del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur. "La igualdad es el principio central", dijo.

La ex primera ministra Helen Clark denunció que "el mapa actual de la cobertura de las vacunas es la imagen de la desigualdad" y pidió el "compromiso" de los países ricos para que extiendan el fármaco a los noventa y dos países de rentas bajas y medias.

Resulta "trágicamente evidente" el "costo en vidas humanas por no invertir en la igualdad de condiciones" en la lucha contra el virus por la falta medios, apuntó, por su parte, la economista y expresidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf.

Los ministros de Salud del G20 se reúnen hoy telemáticamente bajo la presidencia de turno de Italia para analizar la experiencia de la pandemia del coronavirus y buscar políticas que eviten futuras crisis y palíen las consecuencias de la actual.

La cumbre, con políticos, científicos y exponentes de la sociedad civil, es coordinada desde Roma por el primer ministro italiano, Mario Draghi, y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, organizadores del foro.

La presidenta del Ejecutivo comunitario abrió el G20 de Salud anunciando que la Unión Europea prevé donar al menos cien millones de dosis de la vacuna a finales de año a países pobres.