Los casos de covid-19 van en ascenso en niños y embarazadas en Bolivia

Una persona con covid-19 recibe atención en los domos de terapia intensiva del Hospital Japonés en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 21 may (EFE).- Los casos de covid-19 en niños van en aumento en algunas regiones de Bolivia, al igual que de mujeres embarazadas, en medio del ascenso de la tercera ola que nuevamente satura las terapias intensivas y ha generado una escasez de oxígeno medicinal.

En el Hospital del Niño, en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno, se hospitalizó a 25 niños desde la última semana de abril hasta el miércoles, expresó a Efe el director del lugar, el doctor Alfredo Mendoza.

De esa cifra, 18 fueron ingresados en la primera semana de mayo y actualmente solo tres pequeños están internados y se encuentran estables, sostuvo Mendoza.

Los pacientes van desde los nueve meses hasta los 14 años y presentan síntomas como tos, "dificultad respiratoria", dolor de garganta, fiebre y en algunos casos síntomas "gastrointestinales" como náuseas y vómitos.

Mendoza comentó que esta situación no se vivió en la segunda ola que fue en enero de este año y que inclusive el hospital tuvo que habilitar otra "sala de contención" para los niños contagiados.

El director señaló que este aumento de casos se debe a la circulación de otras variantes de covid-19 en el país, pero también porque los niños están saliendo más de sus casas sin utilizar de forma adecuada las medidas de bioseguridad como el barbijo o el alcohol.

Una situación similar sucede en el departamento central de Cochabamba, en el que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó el pasado miércoles 33 nuevos contagios en menores.

En las últimas semanas se ha contabilizado más de medio centenar de contagios en niños que va desde los cinco a trece años que presentan síntomas leves.

En tanto el jefe de vigilancia epidemiológica del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, alertó esta semana que los niños son "potenciales contagiadores" ya que pueden ser los transmisores de la enfermedad a sus padres y otros familiares cercanos.

El panorama cambia en el departamento de Santa Cruz, uno de los más poblados de Bolivia y el más golpeado por la covid-19 en las pasadas olas, en el que no tienen reportes alarmantes de niños contagiados.

"En Santa Cruz el índice de contagio en niños aún es bajo en menores de 15 años, en general no significan ni el 7 % del total de casos", dijo a Efe el gerente de Epidemiología del Sedes de esa región, el doctor Carlos Hurtado.

Agregó que ahora dos niños se encuentran en cuidados intensivos y están estables.

LOS EMBABARZOS Y LA COVID

Lo que sí preocupa en esa región es el incremento de mujeres embarazadas que llegan a las terapias intensivas por la covid-19, con una decena de casos de este tipo reportados en esta última semana.

El tratamiento de una mujer en gestación es mucho más "complejo" ya que en algunos casos hay que "inducir" el parto para cuidar la vida de la madre y del hijo, indicó Hurtado.

El jueves los medios locales reportaban el caso de una mujer embarazada de 27 años que falleció al igual que su bebé.

Bolivia está en el ascenso de la tercera ola con reportes que han llegado a más de dos mil casos diarios y esta semana se llegó a tener más de 80 fallecidos en un día.

Las unidades de terapia intensiva en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el eje troncal del país que ya están saturadas.

El miércoles se reportó el caso de un hombre que falleció en un auto en la puerta de un hospital en Cochabamba.

Además varias autoridades locales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija manifestaron que ya comienza a escasear el oxígeno medicinal que se requiere para pacientes en terapias intensivas, una situación que se repite que se vivió en las pasadas olas.

Bolivia acumula 343.065 casos y 13.780 decesos, desde la detección de la detección de la enfermedad en el país en marzo del año pasado.

La inmunización masiva en el país avanza y ya se vacuna a las personas mayores de 50 años y en ciertas regiones a los de 40 años.

Hasta ahora se logró inocular a 1.004.613 personas con la primera dosis, mientras que 296.588 recibieron la segunda.