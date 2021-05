LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 21 de mayo de 2021

PRIMERA PLANA

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

CIUDAD DE GAZA - Miles de palestinos celebran el inicio de un alto el fuego en la última guerra con Israel, visto por muchos como una costosa pero clara victoria para el grupo insurgente islamista Hamas sobre un Israel mucho más poderoso. Israel promete responder con un “nuevo nivel de fuerza” a futuras hostilidades. Por Fares Akram y Joseph Krauss. 820 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-ISRAEL-PALESTINOS DIPLOMACIA: Ministro palestino: alto el fuego en Gaza “no es suficiente”.

MUN-GEN CORONAVIRUS-CUMBRE

ROMA - La farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech se comprometen a entregar 2.000 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 a países de medianos y bajos ingresos en medio de reclamos internacionales de mayor solidaridad. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VACUNAS ASIA: Cruz Roja: Asia sufre escasez de vacunas contra el coronavirus.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón amplía el estado de emergencia tras autorizar vacunas.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: España levanta restricciones para viajar desde Gran Bretaña.

-CORONAVIRUS-INDIA: Bajan los contagios y decesos por COVID-19 en la India.

-CORONAVIRUS-NEPAL ESPAÑOLES: Vuelo de repatriación rescata a españoles varados en Nepal.

DEP-OLI TOKIO-COI

TOKIO - Los Juegos Olímpicos darán inicio en poco más de dos meses sin importar si Tokio y otras partes de Japón se encuentran en estado de emergencia ante el aumento de contagios de COVID-19, confirma el vicepresidente del COI a cargo de la justa. Por Stephen Wade y Yuri Kageyama. 354 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN PRINCESA DIANA-BBC

LONDRES - La BBC, considerada una fuente respetada de noticias e información en todo el mundo, enfrenta dudas en Gran Bretaña sobre su integridad luego de un informe demoledor sobre su entrevista explosiva con la princesa Diana en 1995. El secretario de Justicia británico dice que el gobierno revisará las normas que rigen la supervisión de la BBC después de que una investigación determinó que uno de sus periodistas obtuvo la entrevista mediante una “conducta engañosa” y que la empresa lo encubrió durante 25 años. Por Danica Kirka. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL OPRAH-ENRIQUE-SALUD MENTAL

NUEVA YORK - El príncipe Enrique aborda con franqueza sus asuntos de salud mental en una serie de Apple TV+. Dice que las herramientas que aprendió en terapia lo ayudaron a sobrellevar su reciente regreso a Londres para el funeral de su abuelo. En “The Me You Can’t See”, revela que Londres es un lugar donde se siente atrapado y perseguido por las cámaras, lo que le genera ansiedad. En entrevista con AP dice que estaba preocupado por eso, pero que pudo superarlo. Por Alicia Rancilio. 1.047 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana un exvicepresidente colombiano dijo falsamente que un video de dos hombres agrediendo a dos soldados colombianos era reciente; que diversos países habían pedido públicamente que se derrocara al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador; que se había detenido a una persona por el accidente ocurrido en el metro de Ciudad de México y que Lady Gaga había expresado su apoyo al mandatario mexicano. También se afirmó que López Obrador había sido elegido mejor presidente del mundo. Pero todas estas afirmaciones son incorrectas. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.453 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN SOTOMAYOR-POLICIA

WASHINGTON - La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor dice que se deben fijar normas policiales que se aplican a todo el mundo, no selectivamente, y que no se debe juzgar a la gente a partir de criterios absolutos. “Si le pides a una escuela que acepte a estudiantes que tienen un promedio específico, y nada más, tal vez dejes pasar a los Beethoven de este mundo”, señaló. Por Jessica Gresko. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN NY-ÉXODO DE RESTAURANTES

MIAMI BEACH - El coronavirus ayuda a mejorar la oferta gastronómica de Miami. Dado que Florida adoptó una política mucho menos restrictiva que otras ciudades durante la pandemia, varios de los mejores restaurantes de Nueva York están abriendo locales en Miami. Por Kelli Kennedy. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN MANHATTAN-PARQUE FLOTANTE

NUEVA YORK - Tiene flores, árboles y espacios para espectáculos sostenidos por 132 “macetas de tulipanes”, según sus diseñadores. Es la nueva atracción de Manhattan: un parque flotante en la ribera del río Hudson. Por Karen Matthews. 900 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - Los argentinos regresan a una cuarentena estricta para frenar un agudo rebrote de COVID-19 entre la frustración y el temor porque la medida llega en forma tardía y golpeará aún más sus ya dañados bolsillos luego de un año y medio de deterioro económico. AP Foto. AP Video.

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA PERU

LA PAZ - Se realiza una jornada binacional de vacunación en la frontera entre Bolivia y Perú en un esfuerzo conjunto para combatir la pandemia en un momento en que las infecciones están en aumento. AP Foto. AP Video.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-RACISMO Y POLICIA

SIN PROCEDENCIA - Un año después del asesinato de George Floyd por un policía blanco, la mayoría de los estadounidenses consideran que el racismo y la violencia policial son problemas graves en la nación pero relativamente pocos creen que la atención prestada ha redundado en cambios positivos. Una encuesta de AP-NORC revela que más estadounidenses que antes de la muerte de Floyd consideran que el abuso policial es un problema grave y la mitad cree que el sistema judicial es demasiado benigno con los agentes que causan daños durante su trabajo. Por Kat Stafford y Hannah Fingerhut. 660 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO EEUU-INFLACION

NUEVA YORK - Un brote inflacionario hace sonar campanas de alarma en Estados Unidos, que no soporta un período largo de inflación alta desde hace casi medio siglo. Economistas veteranos, no obstante, piden calma. ”¿La inflación es del 4,2%? Ponga un 1 adelante de esa cifra y ahí sí, tal vez me preocupe”, dice uno. “No me despierte hasta que llegue a 14,2%”. Por Stan Choe. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CAMBIO CLIMATICO

WASHINGTON - El presidente Joe Biden solicita a las agencias federales desarrollar una estrategia integral para identificar y lidiar con los riesgos financieros para el gobierno y el sector privado derivados del cambio climático. Biden pide que se tomen medidas concretas para mitigar los riesgos climáticos y, al mismo tiempo, proteger los ahorros de los trabajadores, estimular la creación de empleos y ayudar a Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Por Matthew Daly. 630 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM ESPAÑA-MARRUECOS MIGRANTES

CEUTA, España - Más de 6.600 de los más de 8.000 migrantes que saltaron la cerca o llegaron a nado a uno de los enclaves españoles en el norte de África esta semana fueron devueltos ya a Marruecos. Las autoridades marroquíes volvieron a reforzar la vigilancia en su lado de la frontera. El problema ahora es el de familias divididas y desesperadas. Por Renata Brito y Bernat Armangué. 620 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-GRECIA-UE-MIGRANTES: Grecia dice que países usan a migrantes para presionar a la UE.

EUR-TEC TURQUÍA-WHATSAPP

ANKARA - La autoridad reguladora de Turquía asegura que WhatsApp le dijo que no aplicaría en el país una polémica actualización de privacidad, pero la app de Facebook dice que sí planea lanzar la actualización para los usuarios turcos. Es una nueva señal de confusión entre los reguladores y la compañía sobre la actualización a los términos de servicio y reglas de privacidad de WhatsApp, que ha causado temores de que los usuarios están siendo forzados a aceptar compartir más de sus datos con Facebook. Por Suzan Fraser y Kelvin Chan. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-CATALUÑA

MADRID - El Parlamento de Cataluña elige un nuevo mandatario y gobierno regional, quienes juran no cejar en la lucha por la independencia catalana. Tres partidos separatistas dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron en torno a su pretensión común de separarse de España al elegir a Pere Aragonès como nuevo jefe del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes con capital en Barcelona. 220 palabras. ENVIADO.

ASI-CIE CHINA-OBSERVATORIO RAYOS GAMMA

MONTE HAIZI, China - Un observatorio en China detecta una docena de fuentes de rayos gamma de energía ultra alta, según un estudio publicado en la revista Nature, procedentes de “muchos puntos calientes” en la Vía Láctea. Algún día, los haces de rayos gamma del espacio exterior podrían ayudar a explicar cómo se crea y distribuye la materia en el universo. Por Sam McNeil. 443 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT COPA AMERICA-DUDAS

BUENOS AIRES - A menos de un mes de la inauguración de la Copa América, Colombia queda descartada como coanfitriona en medio de una ola de protestas antigubernamentales, mientras la otra sede, Argentina, suspende el fútbol local en línea con el estricto confinamiento decretado por su gobierno para frenar la segunda ola de coronavirus. ¿Podrá CONMEBOL persistir en la disputa del certamen entre el 13 de junio y el 10 de julio? Por Débora Rey. 500 palabras. AP Foto.

DEP-FUT CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspende los torneos de todas las categorías durante nueve días en sintonía con el estricto confinamiento decretado por el gobierno de Alberto Fernández por la segunda ola de coronavirus. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS LEONEL GARCIA

CIUDAD DE MÉXICO - Leonel García vive a 45 revoluciones por minuto. Su nuevo álbum, titulado “45 RPM” en honor a esos discos de vinilo, es una obra cadenciosa que lleva al escucha por diferentes tonos, de la balada más sentida a propuestas innovadoras con toques electrónicos, incluyendo preludios inspirados en la naturaleza y en máquinas como polígrafos. Por Berenice Bautista. 800 palabras. AP Foto.

ESP-MUS NELLA

NUEVA YORK - Un año y medio después de ganar el Latin Grammy al mejor artista nuevo, la cantante venezolana Nella está de regreso con “Doce margaritas”, un álbum en el que continúa explorando su mezcla de pop, jazz, ritmos de clave tropical y flamenco. Por Sigal Ratner-Arias. 980 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS TONY SUCCAR

MIAMI - Como un artista independiente, el músico peruano Tony Succar sorteó numerosos obstáculos hasta que logró triunfar en los Latin Grammy. Su mensaje: hay que esforzarse a más no poder para lograr los sueños, como el disco y el documental que lanzó esta semana. Por Gisela Salomon. 600 palabras. AP Foto.

