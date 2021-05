La Federación Mexicana de Fútbol veta el estadio del Pachuca por sobrecupo

El jugador Felipe Pardo del Pachuca celebra tras anotar en un partido. EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

Pachuca (México), 21 may (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este viernes que el Pachuca sufrirá un partido de veto en su estadio, el Hidalgo, por permitir más del 40 % de aforo permitido para prevenir contagios de covid-19 en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2021 ante el Cruz Azul.

La sanción de la FMF, que también incluye una multa, se dio después de que la Comisión Disciplinaria realizara una investigación en la que determinó la falta del Pachuca al protocolo anticovid-19.

En caso de eliminar este sábado al Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales, el primer partido en el que el Pachuca no tendría afición sería la final del Clausura 2021.

El veto de la FMF se une al que el Pachuca se aplicó a sí mismo por considerar como una falta grave que a su estadio entraran 12.221 aficionados, un 7 % más del que tenían permitido.

"El Grupo Pachuca informa que, en caso de llegar a la final, jugaremos nuestro partido como local a puerta cerrada. En caso de no avanzar a la final, extenderemos el veto a los próximos partidos que juguemos como local", señaló el conjunto que tiene como sede el estado de Hidalgo, en el centro de México.

Además de estas sanciones, las autoridades locales de la ciudad de Pachuca le impusieron una multa al club mexicano superior a los 25.000 dólares.

"Sabemos que esta decisión es difícil, sobre todo para nuestra afición, pero los valores del grupo nos obligan a ser coherentes con nosotros mismos", se disculpó el Pachuca en la nota de prensa.

El equipo del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano empató el miércoles sin goles ante el Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales.

En el Clausura 2021, el Pachuca pretende conseguir su séptimo título de Liga y el primero desde el Clausura 2016.

Hasta el jueves, las autoridades de salud mexicanas reportaron 2.390.140 casos confirmados de la covid-19 y un total de 221.080 fallecidos por esta enfermedad.