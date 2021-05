La deslocalización cercana, una oportunidad para atraer inversiones a Bogotá

En el contexto de pandemia, donde han muerto más de 17.000 personas y el desempleo se ubicó en el 18,2 % en Bogotá, es clave crear alternativas para dinamizar el crecimiento, la creación de empleos y la productividad, una ventana que se abre para la deslocalización cercana, según el Instituto Distrital de Turismo (IDT). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 21 may (EFE).- La deslocalización cercana está creando nuevas oportunidades para la inversión extranjera directa en Bogotá, que busca convertirse en un "destino predilecto en América Latina para el establecimiento de proyectos productivos" que desean abastecer de bienes y servicios a mercados en la región.

En el contexto de pandemia, donde han muerto más de 17.000 personas y el desempleo se ubicó en el 18,2 % en Bogotá, es clave crear alternativas para dinamizar el crecimiento, la creación de empleos y la productividad, una ventana que se abre para la deslocalización cercana, según el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

OPORTUNIDAD PARA LA BOGOTÁ-REGIÓN

ProColombia, la agencia estatal de promoción, ha identificado 887 empresas internacionales que tienen potencial de reubicar sus operaciones en el país, 745 de las cuales ya fueron contactadas por el Gobierno.

Del total de compañías interesadas en llegar al país, se estima que más del 30 % tendrían a Bogotá como destino a través de inversiones que impulsarían el desarrollo económico y la generación de empleo.

En esa línea, la agencia de inversión extranjera Invest in Bogota trabaja para atraer proyectos de deslocalización cercana, pues la ciudad condensa "gran parte de los atributos con los cuales Colombia está atrayendo empresas internacionales mediante su estrategia" para el sector, según explicó el IDT en un comunicado conjunto como esa agencia.

Igualmente, la capital colombiana ofrece algunas ventajas para las empresas internacionales que deciden convertirla en su "hub regional", como lo son el aeropuerto internacional El Dorado y un mercado global impulsado por los 16 acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia con países ubicados en los cinco continentes.

"Bogotá tiene un gran potencial para participar de manera activa en la producción y en las cadena de valor de industrias como la de alimentos y bebidas, farmacéuticos y prestación de servicios asociados a tecnología", aseguró el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.

CASOS DE ÉXITO EN BOGOTÁ

Entre los casos de éxito de deslocalización cercana aparece la compañía asiática TDCX, que se dedica a la subcontratación de procesos de negocios y en febrero de este año inauguró en Bogotá su primera operación para América Latina.

"Nuestra intención es hacer crecer el negocio en Colombia brindando servicios a clientes de Estados Unidos, Latinoamérica y en el mercado local", aseguró el director de desarrollo de negocios Latam en TDCX, Alberto Castañeda.

También se instaló en Bogotá Shelton's Coffee, una compañía británica de café que el año pasado puso en marcha su proceso de expansión al mercado americano y trasladó su planta de producción a la capital colombiana, desde donde atiende a América Latina, EE.UU. y Canadá.

"Vimos en esta nueva realidad una oportunidad para aportar en el proceso de reactivación de la economía nacional y en la generación de empleo", aseguró la directora general de la compañía, Ximena Shelton.